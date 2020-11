Moto2, Valencia, Libere 2: Di Giannantonio su Lowes

La seconda sessione di prove libere conclude il venerdì del weekend di gara, come di consueto. A Valencia Fabio Di Giannantonio fa la voce grossa nel turno pomeridiano e si porta al comando della classifica dei tempi nel finale, beffando anche i più favoriti al titolo. Il pilota romano infatti si mette alle spalle i due contendenti al titolo, che comunque sono molto vicini: i primi tre sono separati da soli 119 millesimi.

Bastianini, attuale leader della classifica, è protagonista di una scivolata a mezz’ora dal termine. Fortunatamente non riporta alcuna conseguenza e prosegue il suo turno, che chiude ad un decimo dalla vetta ed a 29 millesimi da Sam Lowes, diretto inseguitore nella generale. I due sono inoltre provvisoriamente qualificati per il Q2 del sabato, così come il leader del pomeriggio.

Bo Bendsneyder agguanta il quarto crono nel secondo turno e paga un decimo e mezzo da Fabio Di Giannantonio, con Marcel Schrotter alle sue spalle. Il tedesco accusa 182 millesimi di ritardo. È ottima la prestazione della MV Agusta, che con Stefano Manzi balza in sesta posizione a meno di due decimi dal connazionale. Dietro di lui troviamo Jorge Martin, settimo.

Rimane invece più attardato Luca Marini: il pilota dello Sky Racing Team VR46, che il prossimo anno passerà in MotoGP, insegue sia nel mondiale sia nella classifica dei tempi odierna. È ottavo a quasi tre decimi dalla vetta, ma può comunque ritenersi soddisfatto perché arriva al sabato con il secondo tempo nella classifica combinata, alle spalle di Jorge Navarro. Proprio lo spagnolo lo insidia con il nono tempo del pomeriggio, mentre chiude la top 10 Joe Roberts.

Lo statunitense precede il trio spagnolo formato da Hector Garzo, 11esimo, Marco Ramirez ed Aron Canet, 12esimo e 13esimo rispettivamente. Alle loro spalle troviamo Marco Bezzecchi, che al termine della seconda sessione di prove libere non va oltre il 14esimo crono, stessa posizione della combinata. Resta più indietro Lorenzo Baldassarri, 17esimo ma decimo nella classifica mista dei tempi, quindi provvisoriamente in Q2. Faticano invece gli altri italiani: Simone Corsi è 23esimo, Nicolò Bulega è 24esimo e Lorenzo Dalla Porta è 25esimo.