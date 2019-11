Moto2, Valencia: Binder vince in volata, Manzi quarto

L'ultima gara della Moto2 a Valencia è iniziata in ritardo ed è stata ridotta a 16 giri a causa dell'incidente avvenuto durante la gara della Moto3. L'appuntamento finale del mondiale ha trovato il suo vincitore alla bandiera a scacchi e Brad Binder, che beffa nel finale Thomas Luthi dopo averlo inseguito per molti giri. Sul podio sale anche Jorge Navarro, che matematicamente è secondo nel mondiale.

Straordinaria farà di Stefano Manzi, che scattava dalla terza casella e conquista il quarto posto finale dopo aver lottato per le posizioni del podio fino alla fine. Chi invece delude le aspettative è Alex Marquez, partito dal centro del gruppo ma caduto al penultimo giro dopo una grande rimonta. Il Campione del mondo in carica getta così alle ortiche una gara positiva, la sua ultima in Moto2 prima di passare in MotoGP al posto di Jorge Lorenzo.

Al semaforo è Jorge Martin ad ottenere lo spunto migliore e va al comando, con Thomas Luthi alle sue spalle, mentre Luca Marini riesce a rimanere agganciato al gruppo di testa grazie ad una buona partenza. Chi invece non riesce ad avere un buon inizio è Stefano Manzi, partito in prima fila ma solo settimo al primo giro.

Ma il comando di Martin dura poco, va largo alla Curva 1 al secondo giro e viene superato da Luthi, Jorge Navarro e Brad Binder. Lo svizzero va così al comando, mentre dietro di loro Alex Marquez inizia la sua rimonta ed è settimo.

Luthi intanto continua ad essere in testa e prova a scappare, Binder gli resta sempre molto vicino, ma deve anche guardarsi le spalle da Navarro, terzo e pronti all'attacco. Dietro di loro però inizia la guerra tra Manzi e Martin, che ingaggiano un duello e lo spagnolo ha la meglio.

Nel frattempo il Campione del mondo in carica recupera terreno ed inizia ad avvicinarsi al gruppo in lotta per la quarta posizione. Martin invece perde posizioni ed è settimo, beffato sia da Marquez sia da Vierge.

La lotta per la prima posizione è sul punto di iniziare, Luthi comanda ancora, ma Binder non lo lascia fuggire, mentre Navarro perde contatto dai primi due a causa di un lungo. È solo questione di tempo ed a cinque giri dal termine Binder sferra l'attacco. Lo svizzero non ci sta e risponde, ma in questa fase di gara il sudafricano della KTM sembra più efficace.

Intanto Manzi riaggancia il gruppo dei primi e si mette subito dietro a Navarro, che è terzo e va all'inseguimento del duo di testa, sempre molto vicino. Ma il colpo di scena avviene a al penultimo giro, quando Alex Marquez cade alla Curva 11 e getta alle ortiche una splendida rimonta.

I primi quattro continuano a fare la differenza, Binder prova ancora l'attacco su Luthi, ma quest'ultimo chiude tutte le porte, mentre Manzi ancora è attaccato a Navarro ed all'ultimo giro sferra l'attacco che gli vale la terza posizione. Ma lo spagnolo risponde e si riporta davanti.

Al traguardo Binder ha la meglio e vince su Thomas Luthi, che si deve accontentare della seconda posizione dopo aver condotto la gara. Nel finale Navarro beffa Stefano Manzi e va a prendersi il terzo gradino del podio. L'italiano è quarto dopo una grande gara.