Moto2 | Triumph rinnova e fornirà i motori fino al 2029

Triumph Motorcycles ha firmato un nuovo contratto per continuare ad essere il fornitore esclusivo di motori per il Campionato Mondiale FIM Moto2 per altre cinque stagioni, dal 2025 al 2029. In questo modo Triumph raggiungerà la pietra miliare di aver alimentato i team della Moto2 per un decennio, consentendo a piloti e team di prosperare e crescere utilizzando il suo motore 765 Triple.

Per consolidare il successo ottenuto finora e migliorare ulteriormente le prestazioni e le capacità del motore, Triumph svilupperà anche un cambio da corsa completamente nuovo, che debutterà nella stagione 2025. Alcuni miglioramenti sono già in corso, con il team di ingegneri che sta testando le parti dopo l'utilizzo nei round Moto2 di quest'anno, al fine di apportare miglioramenti alla selezione del cambio per la stagione 2024.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha detto: "La Moto2 continua ad essere una piattaforma eccellente per mettere in mostra le prestazioni e le capacità dei nostri motori a tre cilindri 765, alimentando la domanda per la nostra nuova gamma Street Triple 765. Negli ultimi cinque anni, abbiamo utilizzato il programma di motori da competizione per apportare miglioramenti al motore 765 e per trarre spunti ed insegnamenti che abbiamo utilizzato per sviluppare ed evolvere ulteriormente la gamma Street Triple 765. La nostra reputazione di durata a prova di bomba, di affidabilità e di prestazioni ai vertici della categoria è cresciuta e, a sua volta, ha spinto le nostre vendite globali".

"Come i team della Moto2 fanno contare ogni giro, i nostri ingegneri hanno sfruttato ogni opportunità per migliorare ogni dimensione delle prestazioni del motore, dalla velocità, alla potenza ed alla coppia, ai giri, alla pressione dei cilindri ed al rapporto di compressione. Questo ci ha permesso di ottenere miglioramenti in pista ogni stagione, ottenendo tempi di gara più brevi, velocità massime e tempi sul giro migliori, più vincitori e gare più combattute", ha aggiunto.

"Il nuovo cambio da corsa farà una grande differenza nei risultati che i piloti potranno ottenere in pista in Moto2 e, in anticipo, il nostro team di ingegneri sta già testando e sviluppando miglioramenti nella selezione delle marce, testando le parti dopo l'uso nei round di Moto2 di quest'anno", ha concluso.

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officier di Dorna Sports, si è detto a sua volta molto soddisfatto: "I nostri primi cinque anni di collaborazione con Triumph si stanno rivelando un vero successo, con grandi gare, piloti che hanno raggiunto nuovi record in Moto2 ed un'affidabilità impressionante fin dall'inizio. Volevamo che questa collaborazione contribuisse a definire il passaggio tra la Moto3 e la classe MotoGP, e credo che Triumph abbia raggiunto proprio questo obiettivo. Siamo molto soddisfatti di come si sta evolvendo la partnership, con ulteriori innovazioni e sviluppi ancora da realizzare, e non vediamo l'ora di vivere altri cinque anni entusiasmanti insieme".