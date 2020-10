Moto2, Teruel: pole da record per Lowes, italiani attardati

Sam Lowes è inarrestabile e si candida come il principale favorito alla vittoria del Gran Premio di Teruel della Moto2. Il britannico infatti continua a dominare e lo fa in maniera incontrastata, conquistando una pole position da record a MotorLand Aragon. L’alfiere Marc VDS ferma il cronometro sull’1’51”296, abbassando di quasi tre decimi il record che già gli apparteneva. Sembra dunque non avere rivali Lowes, che addirittura si ferma ai box prima della fine delle qualifiche.

Grande prova di forza del poleman, che è inavvicinabile e l’unico che riesce ad insidiarlo è Jorge Navarro, che paga due decimi e scatterà dalla seconda casella della griglia di partenza. Lo spagnolo però non riesce a completare l’assalto alla pole position a causa di una caduta nel finale che gli rovina i piani. A chiudere la prima fila troviamo Remy Gardner, che però accusa un ritardo già più importante, ben quattro decimi da Lowes.

Lo strapotere del portacolori EG 0,0 Marc VDS coincide con le grandi difficoltà trovate dai suoi diretti rivali in classifica, il primo dei quali è solamente sesto in griglia: Enea Bastianini non riesce infatti ad andare oltre la seconda fila ed accusa quasi mezzo secondo di ritardo dal suo avversario iridato. Il leader del mondiale resta alle spalle di Fabio Di Giannantonio e Marcos Ramirez, quarto e quinto rispettivamente.

Se però il primo degli italiani in lotta per il titolo è l’alfiere Italtrans, non si possono certo ritenere soddisfatti i due piloti dello Sky Racing Team VR46. Luca Marini, costretto a passare per il Q1, riesce ad accedere alla seconda ed ultima fase di qualifica, ma non va oltre l’11esimo crono. Il giovane fratello di Rossi paga 662 millesimi da Lowes, che sembra veramente imbattibile. Ancora più attardato è Marco Bezzecchi, più lontano sia in classifica sia in griglia di partenza.

L’italiano infatti è solamente 14esimo a sette decimi dalla vetta e conclude la qualifica con grande rabbia: nel giro di rientro si rende protagonista di un’incomprensione con Jorge Martin, con quest’ultimo che reagisce in maniera piuttosto aggressiva. Lo stesso Martin dovrà disputare una gara in salita, non essendo andato oltre il 12esimo crono, subito alle spalle di Marini. A dividere lo spagnolo e Bezzecchi in griglia ci sarà Joe Roberts, 13esimo ed anche lui grande deluso da questa sessione, in cui ambiva a posizioni migliori.

Chi invece vanta una buona posizione di partenza è Jake Dixon, che agguanta la terza fila con il settimo tempo, davanti a Hector Garzo, ottavo, chiudono la top 10 Augusto Fernandez, nono, e Bo Bendsneyder, decimo dopo essere riuscito a superare il Q1. Meno soddisfatto è Marcel Schrotter, che non riesce a capitalizzare il passaggio al Q2 e termina la qualifica in 16esima posizione.

Sono più attardati anche gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 17esimo e precede Stefano Manzi, 18esimo. Nicolò Bulega è 21esimo, mentre chiudono il gruppo tricolore Lorenzo Dalla Porta e Simone Corsi, 23esimo e 24esimo rispettivamente.