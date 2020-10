Moto2, Teruel, Libere 3: Lowes ancora al comando, Marini in Q1

Il sabato della Moto2 del Gran Premio di Teruel si apre nel segno di Sam Lowes, che firma il miglior crono anche nella terza ed ultima sessione di libere, che decreta quali sono i piloti che accedono direttamente alla seconda fase di qualifica. Se il britannico del team EG 0,0 Marc VDS può ritenersi più che soddisfatto, lo stesso non si può dire per Luca Marini, che a sorpresa resta fuori dal Q2 ed è costretto a passare per il Q1 nelle qualifiche di questo pomeriggio.

Il pilota dello Sky Racing Team infatti continua a faticare dopo il venerdì di libere e non riesce ad avvicinare il tempo di Lowes. Marini è solamente 15esimo, ma il distacco dall’ormai rivale in classifica è comunque sotto al secondo. Nonostante abbia mostrato un ottimo passo, sarà un pomeriggio in salita per l’italiano, che deve fronteggiare un Lowes in palla, che firma un 1’51”576. Alle spalle dell’inglese si piazza Edgar Pons, che riesce a trovare un buon giro e si ferma in seconda posizione a soli 64 millesimi dalla vetta.

Agguanta la Q2 anche Marcos Ramirez, che nel finale di turno porta la sua Kalex del team Tennor American Racing in terza posizione, accusando un ritardo di 287 millesimi da Lowes, solido dominatore di questo fine settimana. Lo spagnolo precede Remy Gardner, quarto a tre decimi. Si conferma in forma anche Hector Garzo, che chiude il terzo turno con il quinto tempo davanti ad Augusto Fernandez, sesto dopo aver firmato il miglior crono della prima sessione del venerdì.

Risale la china anche Jorge Martin, che balza in settima posizione nel sabato mattina aragonese e si ferma davanti a Marco Bezzecchi. È il pilota dello Sky Racing Team il primo degli italiani, solo ottavo a mezzo secondo da Lowes. A chiudere la top 10 troviamo Jake Dixon ed Enea Bastiani, nono e decimo rispettivamente. Il leader del mondiale riesce a rientrare fra i primi dieci, ma paga sei decimi dal britannico, leader della mattinata.

Anche Lorenzo Baldassarri riesce ad ottenere l’accesso diretto al Q2, grazie all’11esimo crono delle FP3. L’italiano precede Xavi Vierge, sul filo fino all’ultimo, ma poi 12esimo allo sventolare della bandiera a scacchi. Gli ultimi due qualificati sono Bo Bendsneyder e Jorge Navarro, 13esimo e 14esimo rispettivamente. Il primo a dover passare per il Q1 è appunto Luca Marini, che precede il plotone di italiani: Nicolò Bulega è 16esimo davanti a Fabio Di Giannantonio, 17esimo. in 18esima posizione troviamo Simone Corsi ed in 20esima il suo compagno di squadra Stefano Manzi. Tra i due si inserisce Lorenzo Dalla Porta, 19esimo.