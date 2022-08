Moto2 | Taiga Hada al posto di Rodrigo con Mandalika SAG

Carica lettore audio

Dopo che Gabriel Rodrigo ha deciso di operarsi alla spalla destra, chiudendo anticipatamente la sua stagione 2022 nella speranza di recuperare completamente dall'infortunio in vista del suo ritorno in sella, il Team Pertamina Mandalika SAG è stato costretto a correre ai ripari.

La squadra ha annunciato che sarà Taiga Hada a prendere il suo posto in sella alla Kalex per il resto della stagione della Moto2, a partire dalla gara di domenica prossima al Red Bull Ring, dove curiosamente aveva già corso come wild card lo scorso anno, proprio per i colori della stessa squadra.

"Sono molto felice di poter partecipare alla seconda parte del Mondiale" ha detto il 23enne giapponese, che lo scorso anno in Austria chiuse il Gran Premio al 21° posto. "Sono grato a PUP e TN45 per avermi permesso di partecipare al GP. Darò il massimo per il resto della stagione".

"Abbiamo ricevuto molte offerte per sostituire Gabriel Rodrigo, ma abbiamo deciso di dare l'opportunità a Taiga, perché ha già fatto una wild card con noi l'anno scorso e siamo rimasti molto soddisfatti della sua professionalità e del suo talento", ha aggiunto Edu Perales.

"Come sempre, daremo a Taiga tutto il nostro sostegno e cogliamo l'occasione per augurare a Gabri una pronta guarigione", ha concluso.

Taiga Hada, Pertamina Mandalika SAG Teluru Photo by: SAG Racing Team