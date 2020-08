Moto2, Stiria, Libere 2: Bezzecchi in formato super

E’ un Marco Bezzecchi in formato super quello visto sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, infatti, è stato l’assoluto protagonista del secondo turno di libere ottenendo il miglior riferimento in 1’29’’092 e girando su un passo davvero competitivo che l’ha visto migliorarsi progressivamente nei primi tre settori per poi perdere terreno in quello conclusivo.

Così come visto al mattino, anche nel turno pomeridiano il secondo posto in classifica dei tempi è stato occupato da Remy Gardner ed anche in questo caso il gap dell’australiano dalla vetta è stato minimo, appena 42 millesimi.

Jorge Navarro è riuscito a portare la sua Speed Up (unica in top ten) in terza posizione grazie ad un tentativo finale che l’ha visto chiudere con il crono di 1’29’’032, mentre la sorpresa di questa sessione è arrivata da Chantra autore del quarto tempo con un gap da Bezzecchi di 258 millesimi.

Dopo aver chiuso con il quinto tempo al mattino, Luca Marini si è dovuto accontentare del sesto crono al pomeriggio alle spalle di Garzo. Il leader del campionato se paragonato al suo compagno di team, però, non ha mostrato lo stesso feeling con il tracciato austriaco e sembra pronto ad affrontare un weekend dove l’obiettivo sarà quello di puntare al maggior bottino di punti.

Si rivede nei primi dieci Thomas Luthi, oggi autore del settimo riferimento in 1’29’’509, mentre Jorge Martin, dopo aver brillato al mattino mostrando un passo gara davvero notevole, ha chiuso con l’ottavo crono (ed un gap di 4 decimi) precedendo Schrotter e Nagashima.

Non sono riusciti a brillare come al mattino né Sam Lowes, solamente dodicesimo, né Enea Bastianini, quindicesimo con il tempo di 1’29’’683, mentre il resto della pattuglia tricolore ha visto Baldassarri faticare notevolmente e chiudere con il 18° crono davanti a Lorenzo Dalla Porta.

Ancora più indietro Manzi, Bulega e Di Giannantonio rispettivamente 24°, 25° e 26°, mentre Simone Corsi ha nuovamente chiuso con il penultimo tempo.

Guarda il Gran Premio BMW M di Stiria live su DAZN. Attiva ora