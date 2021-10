Moto2: Speed UP ufficializza Fenati per il mondiale 2022

È arrivata anche l’ufficialità: Romano Fenati torna, finalmente, in Moto2. Il 25enne è stato scelto dal Team SpeedUp che lo riporta nella serie cadetta dopo la non piacevole esperienza del 2018 che lo aveva portato a ricominciare dalla Moto3.

Nato ad Ascoli Piceno il 15 gennaio 1996, Fenati ha debuttato a 16 anni nel MotoMondiale 2012 ottenendo la sua prima vittoria in Moto3 già alla seconda gara stagionale. Nel 2017 è stato vice campione della classe addestrativa con tre successi e cinque posti d’onore.

Pilota di grande talento, negli anni è riuscito a smussare gli spigoli di un carattere non facile: abile nel saper trarre il massimo potenziale della piccola Moto3 senza il gioco delle scie, attualmente è quarto nel mondiale con un’affermazione e quattro podi.

“Sono davvero molto contento di tornare in Moto2 – spiega Romano - e di farlo con SpeedUp e con la moto Boscoscuro. Affronteremo la prossima stagione con l’obiettivo di crescere e migliorare per poter essere competitivi sin da subito. Ringrazio Luca Boscoscuro e tutto il team per la fiducia e per credere in me, son certo che insieme potremmo raggiungere ottimi risultati”.

Luca Boscoscuro: “Siamo entusiasti dell’arrivo in SpeedUp di Romano Fenati perché riteniamo sia un pilota con un potenziale elevato. Nella prossima stagione lavoreremo assieme per far esprimere a Romano tutto il suo talento. Son certo che con impegno e determinazione si possano conseguire numerosi traguardi”.