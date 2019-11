Moto2, Sepang, Libere 2: Martin in palla, Marquez terzo

Jorge Martin si sta confermando sempre di più uno dei piloti da tenere d'occhio nella prossima stagione della Moto2. Dopo essere salito sul podio sia in Giappone che in Australia, il pilota della KTM ha infatti chiuso davanti a tutti anche la prima giornata di prove del GP della Malesia.

Lo spagnolo è stato il solo capace di infrangere la barriere del 2'06" in una FP2 che rischia di avere un peso specifico importante nell'ambito di questo fine settimana, se effettivamente la pioggia dovesse arrivare a bagnare l'asfalto di Sepang nella mattinata di domani.

Alle sue spalle c'è il giapponese Tetsuta Nagashima, che era stato il più veloce nel turno mattutino e invece in quello pomeridiano si è arreso al portacolori della KTM per appena 229 millesimi.

Occhio poi al leader iridato Alex Marquez, terzo con la sua Kalex della Marc VDS ed accreditato di un passo davvero notevole. Una buona notizia per il fratellino d'arte, che questo weekend si gioca il suo secondo match point iridato, anche se nella sua scia ha proprio i rivali nella corsa al titolo, con nell'ordine Brad Binder, Jorge Navarro e Thomas Luthi.

Rispetto alla FP1, ha fatto un bel passo in avanti anche Fabio Di Giannantonio, settimo con la sua Speed Up a poco più di sei decimi. E' bello poi ritrovare nella top 10 anche Mattia Pasini, autore del nono tempo con la Kalex del Tasca Racing, alle spalle anche di Xavi Vierge e davanti ad un Augusto Fernandez che sta faticando più del previsto in questo finale di stagione.

Tra i 14 che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è pure Luca Marini, 14esimo con la Kalex dello Sky Racing Team VR46, alle spalle anche di Sam Lowes, Marcel Schrotter e Remy Gardner. Peccato invece per Marco Bezzecchi ed Andrea Locatelli, 15esimo e 16esimo per meno di due decimi, che quindi al momento sarebbero i primi due esclusi dalla Q2.

Così come out al momento ci sono anche Enea Bastianini e Stefano Manzi, che sono gli unici due piloti ad essere caduti in FP2, fortunatamente senza conseguenze. Le loro scivolate però gli hanno impedito di fare meglio del 19esimo e del 23esimo tempo rispettivamente. Tra di loro poi si sono infilati anche un deludente Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega, accreditati del 21esimo e del 22esimo tempo.