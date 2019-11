Moto2, Sepang, Libere 1: Nagashima precede Binder, terzo Marquez

Le condizioni della pista di Sepang sono migliorate nel corso della prima sessione di prove libere del GP della Malesia di classe Moto2, con i piloti della classe di mezzo che hanno concluso su un fondo praticamente asciutto.

Il più veloce alla fine è stato il giapponese Tetsuta Nagashima, che con la Kalex del SAG Team ha girato in 2'06"300, precedendo di 110 millesimi la KTM di un Brad Binder venuto fuori alla distanza, nei minuti conclusivi di questa FP1.

In terza posizione c'è il leade iridato Alex Marquez, arrivato in Malesia con 28 punti di margine e voglioso di provare a sfruttare il suo secondo match point iridato. I rivali però non sembrano intenzionati a dare vita facile al portacolori della Marc VDS, visto che in quarta ed in quinta posizione ci sono proprio la Kalex di Thomas Luthi e la Speed Up di Jorge Navarro.

Nonostante una scivolata alla curva 15 nei primi minuti della sessione, Luca Marini è stato il più veloce dei piloti italiani, piazzando in sesta posizione la sua Kalex dello Sky Racing Team VR46. Ma non c'è da stupirsi, perché è proprio a Sepang che un anno fa Luca aveva colto la sua prima affermazione iridata.

Continuando a scorrere la classifica, nella top 10 ci sono anche Marco Bezzecchi e Mattia Pasini, che occupano rispettivamente la nona e la decima posizione, alle spalle anche di Marcel Schrotter e Xavi Vierge. Al momento poi tra i 14 che avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è anche Stefano Manzi, che conferma il suo buon momento di forma con il 12esimo tempo staccato in sella alla sua MV Agusta.

Sarebbe invece fuori per appena 13 millesimi Nicolò Bulega con la seconda Kalex dello Sky Racing Team VR46, seguito da un Jorge Martin che ha iniziato il weekend in sordina e da un Lorenzo Baldassarri che si è visto cancellare il suo giro migliore per essere andato oltre i limiti della pista.

Subito dietro al portacolori del Pons Racing c'è Andrea Locatelli, mentre sono più attardati i due contendenti al titolo di Rookie of the Year, con la Speed Up di Fabio Di Giannantonio in 21esima piazza, sibuto davanti alla Kalex dell'Italtrans Racing affidata ad Enea Bastianini.

Da segnalare, infine, la caduta di Joe Roberts alla curva 10, dalla quale fortunatamente il pilota statunitense si è rialzato senza particolari conseguenze.