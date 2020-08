Moto2, Red Bull Ring, Libere 2: Lowes migliora, indietro Bastianini e Marini

Dopo la pioggia, è spuntato nuovamente il sole al Red Bull Ring, asciugando la pista e permettendo a diversi piloti della Moto2 di arrivare addirittura a migliorare i tempi della mattinata.

Sam Lowes si è confermato in grande forma, ritoccando il crono di stamani e scendendo con la sua Kalex della Marc VDS fino ad un crono di 1'28"985, grazie al quale ha preceduto di appena 10 millesimi Jorge Martin, unico a scendere sotto all'1'29" oltre a lui.

Tra quelli che si sono migliorati c'è anche Jake Dixon, autore di un ottimo terzo tempo con la Kalex del Petronas Sprinta Racing, seguito da un Augusto Fernandez quarto sia nella FP2 che nella cumulativa, ma in questa con il crono di stamani.

Rispetto alla FP1, ha fatto un bel passo in avanti Joe Roberts, risalito al quinto posto con la Kalex dell'American Racing. Stesso discorso che vale anche per Xavi Vierge, che lo segue con la seconda moto del Team Petronas.

Settimo tempo poi per la prima delle Speed Up, che ancora una volta è quella di Jorge Navarro. Ottavo e nono tempo per Marcel Schrotter ed Enea Bastianini e la sorpresa è che comunque al momento il leader del Mondiale, così come il tedesco, sarebbe costretto a passare dalla Q1 con la sua Kalex dell'Italtrans Racing.

A completare la top 10 c'è la Speed Up di Aron Canet, che invece sarebbe qualificato, così come Tetsuta Nagashima, Stefano Manzi, Marco Bezzecchi e Remy Gardner, che lo seguono nelle posizioni comprese tra la 12esima e la 15esima. Discorso che invece non vale per Somkiat Chantra, al quale al momento non basta l'11esimo crono del pomeriggio.

Questo vuol dire che oltre a Bastianini, anche il suo diretto inseguitore in campionato Luca Marini sarebbe costretto a passare dalla Q1 se domani dovesse piovere: il pilota dello Sky Racing Team VR46 oggi pomeriggio infatti è stato solo 19esimo, giusto davanti a Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega e con un ritardo di più di un secondo.

Attardati anche Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio, che sono rispettivamente 23esimo e 24esimo, mentre il convalescente dall'infortunio al piede Simone Corsi si ritrova in 29esima e penultima posizione, con alle sue spalle il solo Kasma Daniel Kasmayudin, che nella FP2 è caduto per ben due volte.

