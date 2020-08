Moto2, Red Bull Ring: Gardner in pole, Bastianini quarto

Nonostante qualche problema di cronometraggio, che ha causato un ritardo sulla Q2, anche la Moto2 ha espresso i suoi verdetti del sabato al Red Bull Ring con Remy Gardner che ha conquistato la sua seconda pole position in Moto2 in carriera.

Il portacolori del SAG Team l'ha spuntata alla fine di una battaglia serratissima grazie ad un crono di 1'28"681, con il quale ha battuto per appena 36 millesimi la Kalex con i colori KTM Ajo affidata a Jorge Martin.

Tra i più brillanti di giornata però c'è senza omrba di dubbio Marcel Schrotter, che è riuscito ad andare a piazzare la sua Kalex della Intact GP in terza posizione, a soli 64 millesimi dalla pole, dopo essere passato dalla Q1.

Bisogna quindi scendere in seconda fila, e più precisamente in quarta posizione, per trovare il migliore degli italiani, che è il leader del Mondiale Enea Bastianini, distanziato di 127 millesimi con la Kalex dell'Italtrans Racing.

Quinto tempo per la migliore delle Speed Up, quella con i colori Aspar affidata ad Aron Canet, mentre quella del factory team di Jorge Navarro aprirà la terza fila in settima posizione. Il grande deluso di giornata però è senza ombra di dubbio Sam Lowes, solo sesto con la Kalex della Marc VDS dopo essere stato il più veloce in tutti i turni di prove libere.

Attardati anche i due piloti dello Sky Racing Team VR46, se così possiamo dire, visto che comunque sono entrambi ad appena due decimi: Luca Marini scatterà ottavo e Marco Bezzecchi decimo. Tra di loro poi avranno anche il veterano elvetico Thomas Luthi.

Quinta fila invece per Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega, che si andranno a schierare rispettivamente in 14esima ed in 15esima posizione. Continua a faticare invece il giapponese Tetsuta Nagashima, caduto in Q2 ancora prima di poter mettere a referto un giro cronometrato, così come anche Somkiat Chantra.

Eliminati in Q1 invece gli altri italiani, a partire da Stefano Manzi che con la sua MV Agusta è rimasto fuori dalla Q2 per soli 26 millesimi. Più in difficoltà gli altri: Fabio Di Giannantonio prenderà il via dalla 23esima posizione, mentre Lorenzo Dalla Porta e Simone Corsi in 27esima ed in 28esima.

Classifica Q2

Classifica Q1