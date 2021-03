Moto2, Qatar, Libere 3: Canet comanda davanti a Roberts

Il caldo della mattinata qatariota non ha cambiato molto la classifica dei tempi che avevamo visto al termine della seconda sessione di prove libere, che ha decretato di fatto l’accesso diretto alla Q2 della qualifica di oggi. Il venerdì ci ha annunciato un duello fra Sam Lowes e Marco Bezzecchi, che si sono divisi i due turni e, come prevedibile, i tempi si sono confermati più alti questa mattina rispetto al pomeriggio di ieri.

Nessuno dei piloti ha migliorato il proprio tempo e la combinata resta invariata, ma la classifica dei tempi del terzo turno vede al comando Aron Canet. Lo spagnolo, ultimo dei qualificati alla Q2, ferma il cronometro sui 2’00”335, prendendo la prima posizione nelle fasi finali della sessione. Il pilota del team Aspar precede Joe Roberts, anche lui qualificato e secondo a tre decimi da Canet.

Fabio Di Giannantonio non è riuscito ad agguantare la qualificazione nella giornata di ieri, ma oggi si porta in terza posizione davanti al connazionale Celestino Vietti. Stupisce il pilota dello Sky Racing Team VR46, che paga 348 millesimi dalla vetta ma archivia il terzo turno con il quarto tempo. Vietti si mette alle spalle anche il grande favorito per il Gran Premio del Qatar: Sam Lowes non va oltre la quinta piazza ma resta comunque al comando della classifica combinata. Alle spalle del britannico troviamo Albert Arenas, che completa un buon giro nel finale e si porta in sesta posizione.

Marcel Schrotter, qualificato per la Q2, si ferma in settima posizione, davanti a Remy Gardner, ottavo. Marco Bezzecchi invece resta più attardato nella terza sessione di prove libere e chiude in nona posizione. L’italiano però arriva alla qualifica con il secondo crono nella combinata e questo lo rende il primo rivale di Lowes. Chiude la top 10 Nicolò Bulega, che paga più di mezzo secondo dalla vetta.

Per trovare gli altri italiani bisogna scorrere la classifica: Lorenzo Dalla Porta risale la china nella mattinata di Losail ed è 13esimo, mentre Tony Arbolino è 15esimo e qualificato per la Q2. Grande debutto in Moto2 per l’italiano, che agguanta la seconda fase di qualifica all’esordio. Stefano Manzi è 18esimo, mentre Yari Montella è 20esimo. Fatica molto Simone Corsi, che nonostante il dolore al petto per la costola incrinata scende in pista ed è 22esimo. È molto attardato invece Lorenzo Baldassarri, che non va oltre il 28esimo crono.

Classifica FP3 (non combinata)