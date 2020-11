Moto2, Portimao: Gardner vince, Bastianini è campione

Enea Bastianini ce l’ha fatta. Al termine di una gara durissima, soprattutto da un punto di vista psicologico, il pilota del team Italtrans è riuscito a conquistare il titolo di campione del mondo Moto2 e congedarsi al meglio dalla categoria.

Non è stata facile la gara di Portimao per Enea, ma una grande mano gliel’ha certamente data Remy Gardner, autore oggi di una prestazione maiuscola.

Il pilota australiano, infatti, è riuscito a centrare il primo successo in Moto2 guidando con grande intelligenze. Gardner, scattato bene dalla pole, ha ceduto la prima posizione al nono giro a Luca Marini per poi essere sopravanzato anche da un incredibile Sam Lowes, ma dopo qualche passaggio nel quale ha fatto respirare le proprie gomme, è tornato nuovamente all’assalto.

Dopo aver avuto la meglio su Lowes, Gardner ha messo nel mirino Marini per superarlo al penultimo giro e poi scappare indisturbato verso la bandiera a scacchi transitando con 1’’6 di vantaggio sul pilota dello Sky Racing Team VR46.

Luca ha fatto tutto quello che poteva per tenere aperte le speranze di conquista del titolo, ma il distacco prima dell’appuntamento di Portimao era troppo ampio. Il secondo posto, sia in gara che in classifica, non toglie però quanto di buono fatto da Marini in questa sua ultima stagione in Moto2.

Il terzo gradino del podio è stato artigliato da un Sam Lowes oggi davvero impressionante. L’inglese, giunto in Portogallo con una mano destra K.O., dopo le difficoltà patite nei giorni scorsi oggi ha guidato oltre la soglia del dolore riuscendo anche ad ottenere il giro più veloce in 1’42’’520 lasciando tutti a bocca aperta.

Da applausi anche la grande rimonta di Marco Bezzecchi, riuscito a risalire dalla dodicesima casella di partenza sino alla quarta posizione finale.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46, però, nei giri conclusivi ha dovuto gestire un Bastianini sotto pressione.

Enea, infatti, ha trascorso tutta la gara in lotta con Augusto Fernandez e Jorge Martin e nel finale ha rischiato di subire la rimonta anche di uno scatenato Joe Roberts.

Fortunatamente per Bastianini i due spagnoli e l’americano si sono ostacolati consentendogli di passare sotto la bandiera a scacchi con il margine sufficiente per poter far esplodere tutta la sua gioia per la conquista di un titolo iridato ampiamente meritato.

Jorge Martin è stato una spina nel fianco costante per Enea, ma le grandi qualità in staccata dell’italiano hanno impedito allo spagnolo di finirgli davanti.

La top 10 si è completata proprio con Roberts settimo davanti a Fernandez, Baldassarri e Xavi Vierge.

Grande paura subito dopo la partenza per lo scontro che ha coinvolto Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega.

Fabio, scattato dalla terza casella, ha sbagliato ad affrontare curva 1 prendendo il cordolo per poi cadere per terra. Bulega non è riuscito ad evitarlo nelle fasi concitate del via ed ha colpito la schiena del suo futuro compagno di team per poi cadere anche lui.

Entrambi sono stati portati al centro medico per controlli e dalle prime informazioni i danni fisici sembrano essere limitati rispetto a quanto si temeva in un primo momento.

Al termine della stagione 2020 della Moto2 la classifica generale parla italiano. Bastianini, infatti, ha chiuso in vetta con 205 punti seguito da Marini a quota 196 così come Lowes, mentre Bezzecchi ha conquistato un bottino di 184 punti centrando il quarto posto.