Moto2, Misano: pole "inutile" per Lowes, la eredita Gardner

È un Sam Lowes in grandissima forma quello che vediamo in questo primo fine settimana al Marco Simoncelli World Circuit. Il pilota del team Marc VDS non lascia nulla agli avversari e conquista la pole position del Gran Premio di San Marino per la classe Moto2. Il britannico ferma il cronometro sull’1’36”170, un tempo irraggiungibile per i rivali, costretti ad inseguire. Il britannico però sarà costretto a scattare dalla pit lane per scontare la penalità che gli è stata inflitta per aver causato l'incidente avvenuto nella gara di Spielberg

Alle spalle di Lowes troviamo un ottimo Remy Gardner, che trova un gran giro e si porta in seconda posizione, pur pagando 254 millesimi di distacco dalla vetta. L’australiano beffa nel finale Luca Marini, che deve accontentarsi della terza casella e chiude così la prima fila. Per il leader del mondiale è comunque un buon risultato, considerata l’assenza di Jorge Martin, primo rivale per il titolo. Lo spagnolo è infatti costretto a saltare la prima gara di Misano per aver contratto il Covid e questo potrebbe rappresentare una svolta in ottica iridata.

Ma Marini dovrà guardarsi le spalle dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, che apre la seconda fila con la quarta posizione. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 paga solamente 45 millesimi dal vicino di box e si piazza davanti all’altro contendente al titolo. Enea Bastianini scatterà dalla quinta posizione, a quattro decimi dalla vetta. Chiude la seconda fila Xavi Vierge che è sesto alle spalle del pilota Italtrans.

A differenza delle sessioni di prove libere, i distacchi in qualifica sono più importanti ed i primi dieci piloti sono racchiusi in quasi nove decimi. Marcel Schrotter è settimo e primo ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo, mentre alle sue spalle troviamo Augusto Fernandez, ottavo. Chiudono la top 10 Tetsuta Nagashima e Fabio Di Giannantonio, nono e decimo rispettivamente, con quest’ultimo che agguanta la decima posizione dopo essere passato dal Q1.

Restano invece più attardati gli altri italiani: Lorenzo Dalla Porta, passato direttamente al Q2, non riesce ad andare oltre la 16esima posizione finale, mentre Nicolò Bulega è 18esimo. Segue Lorenzo Baldassarri in 19esima posizione davanti a Stefano Manzi, 20esimo con la MV Agusta che presenta una nuova livrea in occasione del Gran Premio di San Marino. Il suo compagno di squadra Simone Corsi è 22esimo.