Moto2, Misano, Libere 3: Bezzecchi in testa, insegue Marini

La terza sessione di prove libere della Moto2 decreta i piloti che in qualifica accederanno direttamente alla lotta per la pole position ed a Misano abbiamo visto Marco Bezzecchi firmare il miglior crono del turno. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 stampa un 1’36”512 e si porta al comando con solamente 83 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra.

Luca Marini è secondo nella doppietta Sky Racing Team VR46 e paga un distacco decisamente irrisorio che lo rende ancora il favorito in vista della qualifica odierna. I due italiani precedono un ottimo Remy Gardner, che al termine dell’ultima sessione di prove libere risale la china e si porta in terza posizione, con un distacco di poco più di due decimi dalla vetta.

Anche in questo turno i tempi sono molto serrati ed in meno di un secondo sono racchiusi ben 22 piloti, anche se al Q2 accedono solamente i primi 14. Dopo i primi tre infatti troviamo Sam Lowes, che conferma le buone sensazioni del venerdì ed è quarto, davanti ad un Tetsuta Nagashima che inizia il sabato con il quinto tempo dopo un venerdì opaco. Dietro al giapponese si piazza Augusto Fernandez, mentre Jorge Navarro agguanta la settima posizione proprio all’ultimi giro del turno dopo un grande giro.

Enea Bastianini chiude la terza sessione di libere con l’ottavo crono. Il pilota del team Italtrans paga 379 millesimi dalla vetta, ma è comunque agilmente nel Q2. Sia Bastianini sia Marini stanno approfittando dell’assenza di Jorge Martin, che ricordiamo essere stato costretto a saltare la prima gara di Misano a causa del Covid, contratto dal pilota pochi giorni prima del Gran Premio di San Marino.

Chiudono la top 10 Xavi Vierge e Jake Dixon, nono e decimo rispettivamente. Thomas Luthi resta fuori dai primi dieci per solamente 4 millesimi e precede Marcel Schrotter, più opaco in questo turno e solamente 12esimo. Chi invece può essere soddisfatto è Lorenzo Dalla Porta, che per la prima volta da quando è in Moto2 riesce a rientrare direttamente al Q2 grazie alla 13esima posizione conquistata nel finale. L’ultimo qualificato è Hafizh Syahrin, 14esimo.

Gli altri italiani sono invece costretti a passare per il Q1 e concludono così il loro turno: Fabio Di Giannantonio è 16esimo, mentre Nicolò Bulega e Lorenzo Baldassarri sono 18esimo e 19esimo rispettivamente. Più attardato Simone Corsi, 22esimo. Il romano, che questo weekend scende in pista con i colori della Polizia di Stato sulla sua MV Agusta, precede il compagno di squadra Stefano Manzi, 23esimo e primo pilota ad andare oltre il secondo di ritardo.