Moto2, Misano 2, Libere 1: la zampata di Bastianini

Continua a sventolare il tricolore sul tracciato del Mugello. Dopo la grande prestazione offerta la scorsa settimana da Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini in gara, oggi nella prima sessione di prove libere è stato proprio il pilota del team Italtrans ad imporsi in cima alla lista dei tempi con un riferimento di un solo decimo più lento del record del tracciato.

Enea ha piazzato la zampata nei minuti finali del turno fermando il cronometro sul tempo di 1’36’’162 per poi alzare di un decimo il proprio riferimento in occasione del giro conclusivo mostrando così, ancora una volta, un ottimo feeling con il tracciato di Misano.

Bastianini ha messo un gap di 171 millesimi tra sé e Thomas Luthi. Lo svizzero, così come Enea, ha tentato il giro veloce nei minuti conclusivi riuscendo a scavalcare un Sam Lowes indiziato numero uno per la pole.

L’inglese, già autore del miglior tempo in qualifica la scorsa settimana poi “cancellato” a causa di una penalità rimediata in Austria, ha guidato con grande pulizia ed ha ottenuto la sua miglior prestazione in 1’36’’445 nelle battute iniziali del turno scavalcando il leader provvisorio Luca Marini.

Il vincitore dello scorso appuntamento di Misano ha chiuso la sessione con il settimo tempo a 281 millesimi di ritardo da Bastianini in una classifica che parla decisamente italiano.

Il quarto crono, infatti, è stato centrato da Marco Bezzecchi in 1’36’’496, mentre Nicolò Bulega, salito provvisoriamente al secondo posto in classifica a metà turno, ha ottenuto il sesto riferimento di giornata alle spalle di Hector Garzo con soli 11 millesimi di ritardo dallo spagnolo.

Testuta Nagashima ed Aron Canet hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo, 1’36’’557, conquistando così l’ottavo ed il nono posto in classifica davanti a Marcel Schrotter, mentre Lorenzo Baldassarri dopo una prima parte di sessione positiva non è poi riuscito a migliorarsi chiudendo con il tredicesimo crono.

Positivo il ritorno in pista di Mattia Pasini, chiamato a sostituire l’assente Martin, autore di una crescita costante che l’ha portato ad ottenere il tempo di 1’37’’352 che gli è valso il diciannovesimo riferimento, mentre gli altri piloti italiani, Dalla Porta, Di Giannantonio, Manzi e Corsi, hanno chiuso rispettivamente con il 16°, 17°, 21° e 23° tempo.

I piloti della Moto2 torneranno in pista alle 15:10 per disputare la seconda sessione di prove libere.