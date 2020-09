Moto2: Marini fa tris a Barcellona, Di Giannantonio terzo

Era arrivato a Barcellona con più pressione, con soli 5 punti di vantaggio nel Mondiale Moto2, ma Luca Marini non l'ha sentita per niente. Anzi, delle due sono stati i suoi avversari ad essere meno brillanti del solito e il pilota dello Sky Racing Team VR46 ne ha approfittato per ricostruirsi un margine cospicuo in classifica.

Marini si è portato a casa la terza vittoria stagionale al termine di una bellissima battaglia a suon di giri veloci con Sam Lowes. Scattato benissimo dalla pole position, Luca si è subito messo davanti alle due Speed Up di Fabio Di Giannantonio e di Jorge Navarro.

Con il passare dei giri però è diventato piuttosto evidente che il vero ostacolo per la vittoria poteva essere solo il britannico della Marc VDS, che però aveva provato a sabotare da solo la sua rimonta quando al settimo giro è andato lungo alla curva 10, portando largo con sé anche Di Giannantonio.

Questo aveva permesso a Marini di creare subito un gap, ma Lowes non si è arreso e nello spazio di pochi giri è andato a riprenderlo, riuscendo poi addirittura a trovare il sorpasso alla curva 1 quando mancavano sette tornate alla bandiera a scacchi.

Marini però gli è rimasto negli scarichi e al penultimo passaggio ha trovato il varco giusto per rispondere sempre alla curva 1. Lowes poi è andato largo alla curva 7, permettendogli di prendere un piccolo margine che ha amministrato alla grande per prendersi un successo pesante in ottica iridata.

I rivali Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, infatti non sono andati oltre al sesto ed al settimo posto, il primo perché non era particolarmente brillante questo weekend e il secondo invece pagando a caro prezzo un dritto alla curva 10. Ora quindi sono rispettivamente a -20 e a -36 nel Mondiale, con Lowes che si rifà sotto a loro a -47.

A completare il podio invece c'è un Di Giannantonio che finalmente sembra aver ritrovato il feeling con la sua Speed Up, ritrovando una top 3 che ormai gli mancava dalla passata stagione e candidandosi così ad un potenziale ruolo da arbitro nella contesa iridata nelle ultime sei gare.

Davanti al tandem Bastianini-Bezzecchi poi hanno regalato spettacolo Jorge Navarro e Joe Roberts, che hanno praticamente passato gli ultimi dieci giri a sorpassarsi in continuazione, con lo spagnolo della Speed Up che alla fine ha avuto la meglio sullo statunitense.

A completare la top 10 ci sono poi Aron Canet, Marcos Ramirez e Marcel Schrotter, ma un punticino poi se lo è portato a casa anche Simone Corsi con il 15esimo posto. Tutti ritirati invece gli altri italiani, con Stefano Manzi che ha innescato un incidente alla curva 10 nelle prime fasi che ha mandato ko anche Lorenzo Dalla Porta e Nicolò Bulega, mentre Lorenzo Baldassari è scivolato all'ultima curva della gara.

Da segnalare anche il ritiro di Jorge Martin, che colleziona il terzo zero dopo i due imposti dalla positività al COVID che lo aveva lasciato fuori dalla gara di Misano. Per lo spagnolo del Team Ajo ora la corsa al titolo si fa proibitiva, perché i punti da recuperare son ben 71.