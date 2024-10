Moto2 | Manu Gonzalez si scusa per il caos in Giappone: "Non era un messaggio politico"

Manu Gonzalez è uscito dalle polemiche della settimana e si è scusato per quanto accaduto nell'ultimo Gran Premio del Giappone di Moto2. Prima della gara, che ha finito per vincere in modo molto intelligente, grazie alla scelta di partire con le slick con la pista umida, lo spagnolo ha mostrato un "hachimaki", la fascia per capelli tipica del Paese nipponico e che tanti identificano quasi immediatamente con la loro cultura.

Sebbene il gesto del pilota del Gresini Racing fosse innocuo e semplicemente legato ad un'associazione culturale, ha fatto arrabbiare lo sponsor principale della squadra italiana, QJMotor. L'azienda cinese ha sostenuto che si tratta di un simbolo particolarmente offensivo per il suo popolo, in quanto intrinsecamente associato all'esercito giapponese ed alla Seconda Guerra Mondiale, l'evento storico in cui il Giappone invase la Cina.

"Recentemente, al GP del Giappone, il team QJMOTOR ha vinto la gara con una prestazione eccezionale. Tuttavia, si è verificata una scena molto discordante: Manu Gonzalez, pilota del team Gresini, è stato invitato dagli organizzatori prima dell'inizio della gara e ha indossato privatamente la decorazione 'Bojumaki' del Paese ospitante e l'ha diffusa sui suoi social network", hanno spiegato in un comunicato.

"Anche se si è trattato di un atto involontario, in quanto era un pilota europeo e non capiva la storia cinese, questo comportamento ha ferito i sentimenti nazionali dei piloti cinesi e del popolo cinese. Dopo l'incidente, Qianjiang Motorcycle ha immediatamente condotto trattative con il suo team partner, Gresini, chiedendo che queste immagini e questi video venissero immediatamente rimossi e che il team interrompesse immediatamente la sua collaborazione con il pilota", hanno continuato.

Di fronte a questa mossa, Manu Gonzalez ha scelto di scusarsi sabato. In un messaggio pubblicato sui suoi social network, lo spagnolo ha difeso di averlo fatto senza malafede, sostenendo che, ovviamente, il gesto non aveva alcuna connotazione politica.

"Scrivo questo post per scusarmi con chiunque in Cina si sia sentito offeso da alcune mie foto sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone. Non voleva essere un messaggio politico, si trattava di foto relative al Paese ospitante della gara", ha esordito il campione del mondo Supersport 300.

"Non è mai stata mia intenzione mancare di rispetto o ferire i sentimenti del popolo cinese, è stato un gesto sconsiderato e involontario, e me ne pento. Ancora una volta, sono molto dispiaciuto e spero sinceramente di poter essere perdonato e di poter contare sul vostro sostegno. Grazie", ha concluso.

Gonzalez spera che questo non influisca sul suo futuro prima della fine dell'anno. Vale la pena notare che mancano solo quattro round, in Australia, Thailandia, Malesia e Valencia, prima della fine della stagione Moto2. Per il 2025, il 22enne passerà dal Gresini Racing alla Intact GP, dove sostituirà Darryn Binder. Sarà il sudafricano a prendere il suo posto invece nel team di Nadia Padovani.