Moto2, Losail, Qualifiche: Roberts firma la prima pole della stagione

In un fine settimana decisamente particolare per il motomondiale, la Moto2 è scesa in pista per disputare le qualifiche che definiscono la griglia di partenza del Gran Premio del Qatar. Il 2020 inizia con il piede giusto per Joe Roberts, che fa segnare il miglior crono e conquista la prima pole position della stagione. Buon inizio anche per gli italiani, che monopolizzano il resto della prima fila, con Luca Marini ed Enea Bastianini in seconda e terza posizione rispettivamente.

Come mostrato già nei test e nelle sessioni di prove libere, i tempi sono molto vicini e tra Roberts e Marini non c’è nemmeno un millesimo di differenza. I due infatti hanno fatto segnare lo stesso tempo, ma la pole è andata al pilota del team American Racing per un tempo più basso firmato in precedenza. Roberts è così il primo statunitense a scattare dalla prima casella della griglia della classe intermedia dopo Kenny Noyes, autore della pole nel Gran Premio di Francia del 2010.

In terza posizione troviamo Enea Bastianini, terzo a soli 107 millesimi dal poleman. L’italiano scatterà domani alla prima fila per la prima volta da quando corre in Moto2 e precede anche i piloti più navigati. Jorge Navarro apre la seconda fila, a poco meno di due decimi dalla vetta. I tempi ravvicinati preannunciano una gara decisamente combattuta, con Bo Bendsneyder che paga 274 millesimi, mentre chiude la seconda fila Remy Gardner, primo pilota ad andare oltre i tre decimi di ritardo.

Ancora Italia in terza fila, con Marco Bezzecchi che agguanta la settima posizione e precede Lorenzo Baldassarri, nono. Tra i due si inserisce Jorge Martin, che inizia la stagione ancora non al 100% della forma fisica e chiude la qualifica con l’ottavo crono. Ai margini della top 10 troviamo Xavi Vierge, che è più lontano dalla vetta e rimane a poco meno di mezzo secondo da Roberts.

Subito fuori dai primi dieci è Fabio Di Giannantonio, 11esimom, davanti ad Augusto Fernandez e Marcel Schrotter, 12esimo e 13esimo rispettivamente con quest’ultimo passato dal Q1. Molto attardato Thomas Luthi, che non va oltre il 18esimo tempo finale. Da segnalare l’assenza di Sam Lowes, dichiarato unfit dai medici del circuito a causa di una spalla non ancora pienamente recuperata. Il britannico è così costretto a saltare la prima gara della stagione.

Così si sono classificati gli altri italiani della griglia: Nicolò Bulega è 15esimo, mentre Stefano Manzi è 22esimo. Bisogna scorrere la classifica per trovare gli ultimi due piloti tricolore, Lorenzo Dalla Porta e Simone Corsi sono 28esimo e 29esimo rispettivamente.

Video correlati