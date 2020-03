Moto2, Losail, Libere 2: Bezzecchi e Marini nella scia di Roberts

Ha stupito per tutto l'inverno, stando regolarmente nelle posizioni di vertice, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di ritrovare lì Joe Roberts anche quando si sarebbe iniziato a fare sul serio.

Il pilota statunitense invece ha guidato davvero alla grande nella prima giornata di prove del Gran Premio del Qatar di classe Moto2, piazzando la sua Kalex dell'American Racing davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere con un crono di 1'58"421.

Alle sue spalle però si sono messi in evidenza anche i due portacolori dello Sky Racing Team VR46, con Marco Bezzecchi in seconda posizione a 248 millesimi davanti al compagno di squadra Luca Marini, che invece ha pagato 338 millesimi.

Quarto tempo per il giapponese Tetsuta Nagashima, passato quest'anno a difendere i colori della Red Bull KTM Ajo, ma anche lui in sella ad una Kalex. Dopo una caduta che lo aveva tenuto indietro in mattinata, Xavi Vierge ha riportato in quinta posizione la Kalex del Petronas Sprinta Racing.

Si potrebbe fare il discorso a rovescio invece per Augusto Fernandez, anche se il portacolori della Marc VDS ha comunque staccato il sesto tempo nonostante una scivolata ad alta velocità alla curva 5, nella quale ha danneggiato abbastanza la sua Kalex.

L'altra sorpresa di questa FP2 è il settimo tempo messo a referto da Bo Bendsneyder con la NTS della RW Racing GP. L'olandese ha preceduto il tandem tutto italiano composto da Enea Bastianini e Nicolò Bulega. A completare la top 10 c'è invece uno dei grandi favoriti, ovvero Jorge Martin con la Kalex della Red Bull KTM Ajo.

Dopo aver brillato nei test invernali, sono rimaste un po' indietro invece le Speed Up: la migliore è quella di Jorge Navarro, che occupa l'11esima posizione, mentre il rookie Aron Canet è 14esimo, quindi al momento staccherebbe a sua volta il pass per la Q2 diretta. Concetto che non vale invece per Fabio Di Giannantonio, solo 15esimo.

Ma neppure per Lorenzo Baldassarri, nonostante il pilota del Pons Racing, vincitore a Losail 12 mesi fa, sia in 13esima posizione nella FP2, alle spalle anche del tedesco Marcel Schrotter. Il suo tempo infatti nella cumulativa lo pone sia alle spalle di Canet che di Thomas Luthi, autore di un secondo turno disastroso con ben due cadute, una alla curva 14 ed una alla curva 2.

A terra c'è finito anche Remy Gardner con un brutto botto alla curva 1, dal quale fortunatamente si è rialzato senza particolari conseguenze.

Per quanto riguarda gli altri italiani, le due MV Agusta di Simone Corsi e Stefano Manzi sono in 22esima e 24esima posizione, mentre Lorenzo Dalla Porta pare ancora in grande difficoltà con la nuova categoria: il campione del mondo della Moto3 è 28esimo a 2"3 con la Kalex dell'Italtrans Racing.