Moto2, Losail, Libere 1: Luthi di un soffio, Marini settimo

Fin dai test invernali c'era stata la sensazione che i valori fossero molto ravvicinati in classe Moto2 e la prima sessione di prove libere della stagione, in Qatar, non ha fatto che confermare tutto, con la bellezza di otto piloti in meno di due decimi e addirittura venti nello spazio di un secondo.

Ad aprire le danze di questa stagione 2020 è stato lo svizzero Thomas Luthi, che con la sua Kalex della Liqui Moly Intact GP ha girato in 1'59"168, staccando di 17 millesimi quello che viene indicato da molti come il grande favorito, ovvero Jorge Martin della Red Bull KTM Ajo, pure lui su Kalex.

Dopo un inverno da protagonista, Aron Canet si è confermato uno dei piloti da tenere d'occhio anche quando si è cominciato a fare sul serio, chiudendo terzo a soli 47 millesimi con la sua Speed Up dell'Aspar Team.

Discorso inverso invece per Augusto Fernandez, rimasto sempre nelle retrovie nei test per poi iniziare a brillare in questo turno di libere. Del resto, stiamo parlando di uno dei protagonisti del 2019, che ha preso il posto del campione del mondo alla Marc VDS, quindi bisognerebbe stupirsi del contrario.

Dietro di lui possiamo parlare di una rivelazione per Joe Roberts, ottimo quinto con la Kalex dell'American Racing. Lo statunitense è l'ultimo ad aver pagato meno di un decimo e precede il figlio d'arte Remy Gardner.

Bisogna quindi scendere fino al settimo posto per trovare il migliore dei piloti italiani. Si tratta di Luca Marini, che con la Kalex dello Sky Racing Team VR46 ha pagato 133 millesimi, precedendo di appena 52 la moto gemella di Marco Bezzecchi.

Nono tempo per un altro dei grandi protagonisti dei test invernali, ovvero Jorge Navarro. La sessione dello spagnolo della Speed Up però è stata in parte rovinata da una scivolata alla curva 6. Stesso punto in cui sono caduti anche Enea Bastianini, 12esimo, e Xavi Vierge, 16esimo.

"Bestia" fa parte di un terzetto tutto italiano del quale fanno parte anche Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega, che occupano rispettivamente la 12esima e la 14esima posizione. Poco più indietro, in 17esima, troviamo invece Lorenzo Baldassarri, che però nel finale ha distrutto la sua Kalex del Pons Racing con una caduta alla curva 15, dalla quale fortunatamente si è rialzato senza conseguenze.

Tra i piloti che hanno pagato meno di un secondo c'è anche Stefano Manzi, 19esimo con la MV Agusta, mentre il suo nuovo compagno Simone Corsi si è dovuto accontentare del 21esimo posto. Ancora in difficoltà poi il campione del mondo della Moto3, Lorenzo Dalla Porta, che non è andato oltre al 26esimo tempo con un 1"6 di ritardo.

Da segnalare anche il ritorno in pista di Sam Lowes, fermo per tutti i test ufficiali a causa di un infortunio alla spalla rimediato in quelli privati di Jerez. Il britannico della Marc VDS però sta faticando abbastanza, perché è solo 28esimo a poco meno di due secondi.