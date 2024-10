Moto2 | Lo sponsor di Gresini chiede il licenziamento di Manu Gonzalez!

Con una lettura molto intelligente e rischiosa delle condizioni meteorologiche, Manu Gonzalez ha ottenuto la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo Moto2 domenica scorsa sul circuito di Motegi, sede del GP del Giappone. Prima della gara, come altri piloti hanno fatto in altre occasioni, Gonzalez ha indossato privatamente un "hachimaki", la fascia per capelli tanto rappresentativa del paese giapponese, e ha caricato l'immagine sui suoi social network.

Tuttavia, questo gesto apparentemente innocuo potrebbe costare caro al giovane spagnolo poiché, tre giorni dopo la sua vittoria, lo sponsor cinese del Gresini Racing ha chiesto il suo licenziamento. In un comunicato, QJMotor spiega che si tratta di un simbolo offensivo per il popolo cinese, in quanto strettamente associato all'esercito giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale e all'invasione della Cina da parte del Giappone, al cui simbolismo la società cinese e il Paese sono molto sensibili.

"Recentemente, in occasione dell'attesissima gara di MotoGP giapponese di Motegi dell'ottobre 2024, il team QJMOTOR ha vinto la gara con una prestazione eccezionale. Tuttavia, si è verificata una scena molto discordante: Gonzalez, un pilota del team partner Gresini, è stato invitato dall'organizzatore prima dell'inizio della gara e ha indossato privatamente la decorazione 'Bojumaki' del Paese ospitante e l'ha diffusa sui suoi social media", si legge nella dichiarazione dello sponsor di Gresini.

Lo sponsor ammette che non si è trattato di un atto di malafede e che è stato dovuto all'ignoranza del pilota, ma lo ritiene troppo grave per mantenere la partnership e continuare ad essere rappresentati da Gonzalez nel resto del Campionato del Mondo. "Anche se si è trattato di un atto involontario, in quanto il pilota è europeo e non capiva la storia cinese, tale comportamento ha ferito i sentimenti nazionali dei piloti cinesi e del popolo cinese".

"In seguito all'incidente, Qianjiang Motorcycle ha immediatamente condotto trattative con il suo team partner Gresini, chiedendo che quelle immagini e quei video venissero immediatamente rimossi e che il team interrompesse immediatamente la sua collaborazione con il pilota".

"Fin dalla sua fondazione, Qianjiang Motorcycle ha mantenuto il concetto fondamentale di 'artigianalità unica e ricerca dell'eccellenza', realizzando con cura ogni moto e sforzandosi di integrare perfettamente alta qualità, prestazioni eccellenti e convenienza, guadagnandosi un alto riconoscimento sia nel mercato nazionale che in quello estero", prosegue il comunicato.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, né il team Gresini guidato da Nadia Padovani né lo stesso Manu Gonzalez hanno reagito alla dichiarazione. E naturalmente la foto è scomparsa dai social network e non è più visibile.

A quattro gare dal termine, Manu Gonzalez è sesto Nel Mondiale, a pari punti con il quinto ed a soli tre punti dal quarto posto.