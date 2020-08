Moto2, Libere 3: Martin vola al comando, brivido per Medina

La terza sessione di prove libere della Moto2 ha visto Jorge Martin imporsi in cima alla lista dei tempi e candidarsi al ruolo di protagonista su quel circuito del Red Bull Ring che la scorsa settimana lo ha incoronato vincitore.

Lo spagnolo, autore del crono di 1’28’’501, dovrà però fare i conti certamente con un Marco Bezzecchi ancora una volta in grande spolvero anche se attardato da problemi di elettronica.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46, infatti, ha chiuso con il secondo crono di giornata a soli 54 millesimi da Martin ma ha dovuto attendere molto tempo ai box per un guasto al comando del gas che ha chiesto più tempo del necessario per essere sistemato.

Decisamente più importanti i distacchi dal terzo in poi. Jake Dixon è riuscito a trovare un giro pulito e chiudere con il tempo di 1’28’’772 precedendo Augusto Fernandez, mentre Thomas Luthi dopo aver trascorso un venerdì in ombra è riemerso questa mattina centrando il quinto riferimento in 1’28’’929.

Enea Bastianini è riuscito a superare lo scoglio del Q1 riuscendo ad ottenere il sesto tempo della sessione (e l’undicesimo della combinata) piazzandosi davanti ad un ritrovato Joe Roberts, mentre la top ten si è completata con Canet e Gardner davanti al leader del campionato Luca Marini.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 dovrà dare un segno in qualifica per cercare di conquistare quanto meno la prima fila.

La sessione odierna, però, è stata segnata da due episodi che hanno avuto sfortunati protagonisti Alejandro Medina e Sam Lowes.

Lo spagnolo è stato autore di una caduta identica a quella vista domenica scorsa con protagonista Bastianini ed in questo caso la direzione gara è stata davvero imbarazzante.

Nonostante l’esperienza del tremendo crash di 6 giorni fa sono state esposte solamente le doppie gialle e non la rossa. I commissari di percorso sono intervenuti in pista per rimuovere la moto (mentre sopraggiungevano gli altri piloti) esponendosi ad un rischio incalcolabile considerando che all’uscita di quella curva la visibilità è pari a zero a causa del dislivello.

L’inglese, invece, è caduto in staccata di curva 3 prendendo una brutta botta alla spalla destra per poi vedere la propria Kalex andare a fuoco. Lowes dovrebbe essere pronto per le qualifiche, ma i suoi meccanici saranno costretti ad una corsa contro il tempo.

