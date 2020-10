Moto2, Le Mans, Libere 1: Kasma Daniel a sorpresa

La prima sessione di libere della Moto2 è stata fortemente condizionata dall’asfalto umido del tracciato di Le Mans che ha tratto in inganno numerosi piloti. Sono state infatti più di dieci le cadute registrate nel corso della FP1 che hanno visto finire in terra anche nomi di un certo peso come Luca Marini, caduto appena uscito dai box in curva 2.

Ad imporsi, a sorpresa, al termine dei 45 minuti di prove è stato un Kasma Daniel bravissimo nell’approfittare all’ultimo secondo di un asfalto leggermente più asciutto e fermare il cronometro sul tempo di 1’51’’279.

Alle spalle del pilota della Malesia troviamo un Hector Garzo decisamente a proprio agio in queste condizioni di tracciato umido ed in grado anche lui di migliorarsi nei secondi conclusivi sino a chiudere con un gap di 253 millesimi dalla vetta.

Garzo è riuscito a precedere di appena 3 millesimi un Lorenzo Baldassarri in costante miglioramento nel corso del turno, mentre alle spalle del pilota italiano ha chiuso con un ritardo di 294 millesimi un Joe Roberts protagonista di una scivolata innocua proprio nel finale.

Dopo essere stato in testa alla classifica dei tempi nella seconda fase della sessione Jake Dixon è retrocesso sino al quinto posto con il crono di 1’51’’851 piazzandosi davanti a Jorge Martin fresco di accordo con il team Pramac in MotoGP per il 2021.

Marco Bezzecchi è stato il miglior portacolori del team Sky VR46 grazie al settimo riferimento di giornata ma ha pagato un ritardo di 9 decimi dalla vetta oltre ad essere stato il primo a non scendere sotto il muro dell’1’52’’, mentre Luca Marini, dopo la scivolata di inizio sessione, ha faticato a trovare il feeling con il tracciato chiudendo con il 24° tempo.

Buona anche la sessione di libere di Nicolò Bulega oggi nono alle spalle di Luthi e davanti ad un Syahrin come sempre a proprio agio in condizioni di bagnato.

Il resto della pattuglia tricolore vede Bastiani, Corsi, Manzi e Dalla Porta vicini ed autori rispettivamente dell’11°, 12°, 13° e 15° tempo, mentre grande paura per Fabio Di Giannantonio protagonista di una brutta caduta all’ultima curva.

Fabio è stato trasportato al centro medico per accertamenti e sembra che l’unica conseguenza sia soltanto una brutta botta alla caviglia che non dovrebbe pregiudicare il prosieguo del weekend.