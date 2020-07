Moto2, Jerez, Qualifiche: prima pole per Martin, quarto Marini

Sulla pista di Jerez de la Frontera vengono archiviate le prime qualifiche della Moto2 dopo la ripartenza del mondiale, di fatto le seconde della stagione dopo quelle disputate a Losail lo scorso marzo. Sul tracciato andaluso, la classe di mezzo parla spagnolo, con una prima fila quasi interamente iberica: a conquistare la pole position è Jorge Martin, che coglie la sua prima partenza al palo in Moto2 davanti a Jorge Navarro.

Il pilota KTM vola e ferma il cronometro sull’1’41”384 in uno dei pochi giri completati ed il suo tempo diventa inarrivabile per tutti. Solo Navarro riesce ad avvicinarsi al tempo di Martin e paga 181 millesimi dal connazionale. Completa la prima fila Sam Lowes, che nella ripartenza è apparso decisamente efficace dopo le difficoltà di marzo, in cui era stato costretto a saltare il Gran Premio del Qatar a causa di un infortunio.

La seconda fila è quasi ad appannaggio dello Sky Racing Team VR46: Luca Marini è quarto a 3 decimi da Martin. L’italiano non riesce a conquistare la pole dopo aver dominato il venerdì di libere, ma è comunque molto vicino alla prima posizione. Subito dietro troviamo Marco Bezzecchi, quinto a 338 millesimi dalla vetta. Chiude la seconda fila Aron Canet, che sembra trovarsi a suo agio all’esordio nella classe di mezzo e accusa un ritardo di 466 millesimi.

Settimo tempo per Marcel Schrotter, in testa nelle FP3 ma a quasi mezzo secondo da Martin al termine delle qualifiche. Il tedesco scatterà dalla terza fila assieme al leader del mondiale Tetsuta Nagashima, ottavo, e Xavi Vierge, nono. Chiude la top 10 Lorenzo Baldassarri, decimo e primo pilota ad andare oltre i cinque decimi di ritardo dal poleman.

Fatica di più Enea Bastianini, 11esimo davanti a Remy Gardner, mentre Joe Roberts, che aveva conquistato la pole position a Losail, non va oltre il 16esimo tempo. Non una qualifica positiva per gli altri italiani: Fabio Di Giannantonio, che era riuscito ad entrare nel Q2, cade nelle fasi iniziali e la sua moto inizia a prendere fuoco. Il romano riesce a tornare in sella, ma la qualifica è compromessa ed è solo 18esimo. 21esima posizione per Nicolò Bulega, davanti a Simone Corsi, 22esimo con caduta. Stefano Manzi è 24esimo e Lorenzo Dalla Porta chiude il gruppo tricolore con il 28esimo tempo.

