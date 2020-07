Moto2, Jerez: Marini senza avversari, ma Nagashima sorride

Luca Marini aveva dominato la gara di apertura della Moto2 in Qatar, salvo accusare un calo repentino della gomma anteriore nel finale e ritrovarsi addirittura fuori dai punti dopo un contatto con Jake Dixon.

A Jerez de la Frontera però il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha portato la sua opera a compimento, vincendo senza se e senza ma la seconda gara stagionale della classe di mezzo. Proprio come nella tappa inaugurale, "Maro" ha preso il comando delle operazioni dopo appena pochi passaggi ed ha impostato un ritmo infernale almeno quanto il caldo di oggi sul tracciato andaluso, involandosi verso la sua quarta vittoria in carriera.

Solamente Tetsuta Nagashima ha provato ad opporre un po' di resistenza al pilota italiano, riuscendo sempre a rimanere al di sotto dei 2" di distacco, ma per farlo ha dovuto fare i conti anche con un paio di chiusure dell'anteriore, che lo hanno portato a correre con prudenza nell'ultima parte di gara.

Anche perché non bisogna dimenticare che il portacolori del Team Ajo era stato il vincitore di Losail, quindi questo secondo posto per lui è preziosissimo in ottica iridata. E nel box della squadra griffata KTM, ma che usa telai Kalex, continua a stupire la supremazia del giapponese, che anche questa volta ha avuto la meglio su Jorge Martin, terzo dopo aver conquistato la pole.

Guarda anche: La classifica del Mondiale Moto2

Ai piedi del podio c'è il veterano Sam Lowes, che ha visto la sua gara macchiata da una gomitata abbastanza inutile a Marcel Schrotter, poi ritiratosi per una scivolata alla curva 11. Molto buona la gara del rookie Aron Canet, che porta fino alla quinta posizione la Speed Up del Team Aspar, davanti al compagno di squadra Hafizh Syahrin.

Per la Speed Up è stata una giornata deludente per quanto riguarda la squadra ufficiale: Fabio Di Giannantonio è rientrato lamentandosi del poco feeling con l'anteriore, mentre Jorge Martin è finito ko alla prima curva in seguito ad un contatto con Marco Bezzecchi.

Peccato anche per il pilota dello Sky Racing Team VR46, che era in terza posizione e stava ricucendo su Nagashima, ma forse ha chiesto troppo all'anteriore della sua Kalex ed è finito ruote all'aria alla curva 10. La sensazione però è che "Bez" quest'anno avrà modo di rifarsi.

Tornando a scorrere la classifica, alle spalle di Syahrin c'è il figlio d'arte Remy Gardner, ma nella top 10 c'è spazio anche per Lorenzo Baldassarri ed Enea Bastianini, che hanno chiuso rispettivamente ottavo e nono. Tra le altre cose, questo piazzamento permette a "Balda" di salire al secondo posto nel Mondiale, seppur con 17 punti di ritardo su Nagashima.

In generale comunque gli italiani se la sono cavata abbastanza bene perché in zona punti ci sono anche le due MV Agusta, con Stefano Manzi in 11esima piazza e Simone Corsi in 15esima. Giusto davanti a quest'ultimo poi c'è anche Nicolò Bulega con la Kalex del Gresini Racing.

Ancora in difficoltà invece il campione del mondo della Moto3, Lorenzo Dalla Porta, che non è riuscito a fare meglio del 19esimo posto finale con la Kalex dell'Italtrans Racing. Dopo il grande esordio in Qatar, ha fatto una gran fatica anche lo statunitense Joe Roberts, solamente 17esimo sotto alla bandiera a scacchi.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Spagna live su DAZN. Attiva ora