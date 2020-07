Moto2, Jerez, Libere 1: si riparte da Marini, a terra Manzi

Riparte il mondiale, con la Moto2 che torna in pista dopo aver disputato la prima e fino ad ora unica gara della stagione in Qatar. Lo stop provocato dalla pandemia del Coronavirus ha lasciato spazio all’azione in pista e la classe di mezzo ha disputato questa mattina il primo turno di prove libere sul circuito di Jerez de la Frontera.

È Luca Marini a mettere il segno sulla prima sessione della ripartenza, fermando il cronometro sull’1’41”410. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 appare decisamente in forma e domina un turno piuttosto serrato, che vede i primi undici piloti racchiusi in meno di mezzo secondo. Il fratello minore di Valentino Rossi si porta al comando davanti a Jorge Navarro che comunque non gli è lontano.

Lo spagnolo infatti paga solamente 48 millesimi dalla vetta e si inserisce fra i due alfieri dello Sky Racing Team VR46. Navarro infatti ‘rompe’ la doppietta italiana, relegando Marco Bezzecchi in terza posizione, a 3 decimi dal compagno di squadra che comanda la prima sessione. Ottimo riferimento comunque per l’italiano, che non è ancora perfettamente in fora dopo un infortunio alla caviglia.

Quarto tempo per Tetsuta Nagashima, che accusa 326 millesimi di ritardo da Marini. Il leader del mondiale precede Marcel Schrotter, quinto al termine del primo turno con uno scarto di 342 millesimi. Ritroviamo in pista anche Sam Lowes, ormai recuperato pienamente dall’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a saltare la gara inaugurale a Losail.

Riparte dal settimo crono Jorge Martin, anche lui a 3 decimi dalla vetta. Lo spagnolo si porta davanti a Fabio Di Giannantonio, ottavo e primo pilota ad andare oltre i 4 decimi di ritardo dalla prima posizione. Chiudono la top 10 Joe Roberts e Hafizh Syahrin, nono e decimo rispettivamente, con quest’ultimo tornato in Moto2 dopo una stagione in MotoGP.

Resta fuori dai primi dieci per soli 8 millesimi Thomas Luthi, 11esimo e protagonista di una caduta nelle fasi finali di sessione. A terra anche Stefano Manzi, scivolato ad inizio turno e solamente 21esimo alla bandiera a scacchi. 12esimo crono invece per Lorenzo Baldassarri, che è il primo pilota ad andare oltre il mezzo secondo di ritardo dal leader della mattina. Alle sue spalle si piazza Enea Bastianini, 13esimo. Attardato anche Nicolò Bulega, solo 16esimo, mentre Simone Corsi non va oltre la 22esima posizione. Lorenzo Dalla Porta invece è accreditato del 28esimo tempo. Il campione del mondo Moto3 in carica sta ancora prendendo le misure della classe di mezzo, in cui esordisce proprio quest’anno.

