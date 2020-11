Moto2: Hector Garzo rimane con il team Pons anche nel 2021

Il team Pons Racing ha iniziato a porre le basi per la sua stagione 2021 di Moto2 esercitando l'opzione a suo favore per il rinnovo del contratto di uno dei suoi piloti, Hector Garzo.

Il pilota di Paterna, che domenica scorsa al Gran Premio della Comunitat Valenciana ha colto il primo podio della stagione e con il team, correrà con Pons anche nella prossima stagione.

Per Garzo questa è la prima stagione completa in Moto2 dopo aver colto il quarto posto assoluto nel Mondiale di MotoE l'anno scorso, in cui per altro colse anche 3 podi.

"Voglio ringraziare il team di Sito Pons e tutti gli sponsor per avermi dato questa possibilità di mostrare ancora quello che valgo", ha detto Garzo dopo il rinnovo.

"Sono molto felice e la prossima stagione dovremo esprimere tutto il nostro potenziale per essere protagonisti della categoria, lottando per la vittoria e, perché no, per il Mondiale. Grazie a Sito per la fiducia".

Queste invece le dichiarazioni di Sito Pons: "Quando abbiamo messo sotto contratto Hector la passata stagione sapevamo di aver preso un pilota veloce e con capacità di lottare con i migliori piloti del campionato del mondo. Siamo molto felici del suo rendimento e il podio colto a Valencia ha mostrato il lavoro che abbiamo fatto assieme".

"Così, aver allungato il suo contratto con noi, ci permetterà di proseguire in questa crescita, lavorando uniti per lottare per grandi obiettivi la prossima stagione".