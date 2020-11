Moto2, Europa: Vierge in pole a sorpresa, Bastianini 15°

Dopo un terzo turno di libere praticamente inutile viste le condizioni della pista, i piloti della Moto2 hanno affrontata la sessione di qualifiche su un tracciato andato via via migliorando avendo la possibilità di girare in condizioni di asciutto.

Ad imporsi, al termine di un turno davvero combattuto, è stato a sorpresa Xavi Vierge. Il pilota spagnolo ha trovato il timing perfetto approfittando delle condizioni del circuito in rapido progresso e nei secondi conclusivi è riuscito ad ottenere una pole inaspettata diventando anche l’unico a scendere sotto il muro dell’1’39’’ per fermare il cronometro sul tempo di 1’38’’936.

Vierge, però, non è stata l’unica sorpresa di giornata. A stupire, infatti, è stato anche Joe Roberts autore del secondo tempo con un gap di soli 181 millesimi dalla vetta.

I pronostici davano Sam Lowes come il pilota favorito per la conquista della pole, ma l’inglese, dopo aver migliorato costantemente i propri tempi, non è riuscito a trovare la zampata decisiva nei secondi finali e si dovuto accontentare del terzo crono con un ritardo da Roberts di appena 2 millesimi.

La seconda fila si aprirà con Remy Gardner che scatterà dalla quarta casella davanti a Marco Bezzecchi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha fermato il cronometro sul tempo di 1'39’’408 riuscendo a precedere di soli 48 millesimi Jorge Martin.

Decisamente positiva la sessione di Luca Marini. Dopo le difficoltà vissute al venerdì a causa di una forma fisica non perfetta, Luca oggi è stato bravo a passare il taglio della Q1 con il terzo tempo per poi estrarre il massimo dalla sua Kalex in Q2 e firmare il settimo riferimento.

Lorenzo Baldassarri aprirà la terza fila con l’ottavo crono precedendo Hector Garzo e Nicolò Bulega, mentre il grande deluso di giornata è senza dubbio Enea Bastianini.

Il pilota del team Italtrans non ha trovato il feeling giusto con il tracciato e nell’ultimo tentativo a disposizione ha compiuto un miracolo nel tenere la propria moto dritta con un salvataggio alla Marquez.

Enea, purtroppo, dovrà avviarsi dalla quindicesima casella e considerando le difficoltà nel superare sul tracciato di Valencia sarà chiamato ad una gara da affrontare con il coltello tra i denti per evitare che Lowes scappi in classifica.