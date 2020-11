Moto2, Europa, Libere 3: Navarro in un turno "fantasma"

La terza sessione di libere della Moto2 è stata fortemente condizionata dalle condizioni dell’asfalto. Ad inizio turno, infatti, i piloti sono scesi in pista con gomme wet a causa della pioggia caduta poco prima, ma il tracciato, nonostante non sia più caduta nemmeno una goccia, non si è asciugato rapidamente presentandosi con parti umide e parti totalmente asciutte.

La maggior parte dei piloti hanno così deciso di non scendere in pista in queste condizioni particolari perdendo gli ultimi 40 minuti a disposizione per trovare il set up perfetto in vista delle qualifiche.

Soltanto nel finale qualcuno, come Bezzecchi, ha deciso di montare le gomme slick, ma le coperture da asciutto non hanno garantito l’aderenza necessaria nell’ultimo settore ancora molto umido.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato Jorge Navarro con il crono di 1’46’’668 riuscendo a migliorarsi costantemente nei minuti conclusivi della sessione girando sempre con Dunlop da bagnato.

Alle spalle dello spagnolo, con soli 294 millesimi di ritardo, è salito Stefano Manzi mentre Biesiekirski è stato uno dei pochi a scommettere sulle slick e nei secondi conclusivi ha centrato il terzo riferimento accusando però un gap dalla vetta di 4 decimi complice l’asfalto umido nel settore finale.

Thomas Luthi si è dovuto accontentare del quarto tempo per soli 4 centesimi di ritardo dal polacco, mentre Kasma Daniel, dopo aver ottenuto esito negativo dopo il tampone, è riuscito oggi a scendere in pista chiudendo con il quinto tempo ed un gap dalla vetta di 8 decimi.

Più importanti i distacchi accusati dai restanti piloti presenti in top ten. Marcel Schrotter, dopo aver occupato a lungo la prima posizione, ha chiuso con un secondo di ritardo in sesta piazza seguito da Pons, Baldassarri, Corsi e Syahrin.

I piloti dello Sky Racing Team VR46 hanno preferito restare ai box dopo i giri iniziali con Bezzecchi che soltanto a 2 minuti dal termine è tornato in pista per saggiare le condizioni dell’asfalto con le slick.

Marini, data l’impossibilità di abbassare i riferimenti di ieri, sarà costretto a superare il taglio della Q1, mentre Bastianini e Lowes grazie al primo ed al secondo tempo ottenuti nelle FP2 potranno disputare direttamente la Q2.

Da segnalare, infine, l’assenza per questo weekend di Jake Dixon ed Augusto Fernandez. Entrambi sono stati protagonisti di due brutte cadute ieri che sono costate all’inglese la frattura del polso destro ed allo spagnolo quella della caviglia sinistra. I due piloti sono stati dichiarati unfit.