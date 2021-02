Moto2: ecco i campioni in carica dell'Italtrans Racing

Si è tenuta venerdì 26 febbraio alle ore 18.00, in diretta streaming sui canali social ufficiali della squadra, la presentazione della nuova formazione dell'Italtrans Racing Team.

Un evento dalle tante emozioni, condotto con grande simpatia da Paolo Beltramo, durante la quale è intervenuto anche il Campione del Mondo in carica Enea Bastianini insieme al manager Carlo Pernat: un’occasione per celebrare il successo ottenuto nel 2020, quale miglior preambolo prima di entrare nel vivo di una nuova stagione in cui Italtrans Racing Team sarà la squadra di riferimento nella classe intermedia.

Dopo lo straordinario successo con la conquista del titolo insieme a Enea, la squadra bergamasca si prepara a partecipare per la 12° stagione consecutiva al Campionato del Mondo MotoGP, rinnovando il proprio impegno con grande passione.

"Ci prepariamo a vivere questo nuovo 2021 dopo un 2020 segnato dalla pandemia di Covid-19: nonostante le tante difficoltà abbiamo vissuto infinite emozioni con la fantastica vittoria del Mondiale con Enea. Siamo consapevoli di essere sotto i riflettori perché scendiamo in pista nelle vesti di Campioni del Mondo, ma per questo la nostra squadra è ancora più motivata: lo staff tecnico guidato da Giovanni Sandi, insieme a Lorenzo e Joe, sapranno dimostrare nuovamente tutte le nostre qualità", ha detto Laura Bertulessi.

Lorenzo Dalla Porta si prepara alla sua seconda stagione in Moto2 dopo il discreto debutto dello scorso anno e l’esperienza maturata in qualità di Campione del Mondo Moto3 nel 2019. Il pilota toscano continua il suo percorso di crescita e scende in pista con l’obiettivo di confermarsi tra i migliori protagonisti di categoria.

"Sono molto contento di continuare la mia esperienza in Moto2 con Italtrans Racing Team. La mia stagione da rookie è stata tra alti e bassi, ma la squadra ha dimostrato tutto il suo supporto. Mi sono preparato al massimo per questa nuova stagione e sono pronto a partire ancora più motivato a fare bene. I test di Portimao saranno importanti: sono fiducioso e ho voglia di fare bene, dimostrando di essere un top rider. Grazie a tutta la squadra e alla famiglia Bellina per la loro fiducia", ha detto Dalla Porta.

Accanto a lui la new entry, lo statunitense Joe Roberts. Originario di Malibù, California, il 23enne affronterà la sua quarta stagione completa in Moto2 dopo gli ottimi risultati conquistati nel 2020 con tre pole position e un podio.

"Sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare la stagione. Il rapporto con il team è ottimo e le sensazioni con la moto sono state positive sin dai primi test. Voglio ringraziare la famiglia Bellina per aver creduto in me e avermi dato questa grande opportunità di crescita. Sarà una stagione incredibile: spero di ottenere buoni risultati e imparare un po’ di italiano!", ha aggiunto Roberts.

Fra pochi giorni, esattamente dal 2 al 3 marzo, la squadra scenderà in pista a Portimao per due giorni di test. Successivamente si sposterà a Losail per i test del 19-20-21 marzo prima del via ufficiale con il Gran Premio del Qatar il 28 marzo.