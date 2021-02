Moto2 e Moto3 ricordano Gresini con un minuto di silenzio

Il dolore è grande e non potrebbe essere diversamente, ma la stagione 2021 ormai è alle porte e quindi non ci si può fermare. Solo ieri c'è stata la scomparsa di Fausto Gresini, ma oggi per il Gresini Racing è già stato il momento di riaccendere i motori, perché in programma c'erano i test di Valencia.

Prima che l'attività tornasse a scorrere normalmente, però, c'è stato un bel tributo al manager imolese da parte non solo del suo team, ma di tutte le squadre presenti al Ricardo Tormo.

Alle ore 10 di questa mattina, le due Kalex di Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega e le due Honda di Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba sono state posizionate sul rettilineo di partenza con accanto i piloti ed intorno a loro si sono stretti tutti gli addetti ai lavori presenti, che hanno ricordato Fausto con un minuto di silenzio.

Un momento toccante, che ha fatto capire quanto Gresini non fosse visto solo come un semplice avversario, ma anche come un amico da tutte le squadre concorrenti.

Questo però non è stato il solo tributo del Gresini Racing, perché sulle moto è apparso anche un adesivo celebrativo, che la squadra ha mostrato anche sui social con questo messaggio: "Dopo un'attenta riflessione, i team Moto2 e Moto3 presenti a Valencia hanno deciso di prendere parte al test di oggi in nome ed in onore di Fuasto. Useranno questo mitico adesivo su tutte le moto firmate Gresini".