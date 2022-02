Moto2 e Moto3 completano due giorni di test a Portimao

Carica lettore audio

Manca sempre meno all’inizio della stagione 2022, il Qatar aprirà le danze mondiali, ma prima di entrare nel vivo dei campionati, si conclude l’inverno con i consueti test. La MotoGP ha portato a termine le due sessioni a Sepang prima e a Mandalika poi, mentre Moto2 e Moto3 sono state impegnate ieri e oggi in due giornate di test pre-stagionali a Portimao.

Le due classi propedeutiche alla MotoGP sono approdate sul tracciato dell’Algarve per ultimare i dettagli e arrivare il più pronti possibili a Losail. Tante le novità, sulla pista lusitana abbiamo potuto vedere diversi debutti, primo fra tutti quello di Pedro Acosta in Moto2. Il campione Moto3 in carica sta familiarizzando con la classe intermedia, ma è solo uno dei tanti piloti che in queste due giornate hanno lavorato sull’adattamento a nuove moto, nuove classi, o addirittura si sono affacciati per la prima volta sulla scena mondiale.

Moto2: Dixon e Canet dominatori dei due giorni di test

Jake Dixon e Aron Canet si dividono la testa della classifica dei tempi delle due giornate. Il britannico, che domina il Day 1, chiude in quarta posizione il Day 2 per un 2022 che si preannuncia interessante. Ma il leader dell’ultima giornata è Canet, che si porta al comando precedendo di soli 37 millesimi Pedro Acosta. Il rookie ha cercato l’attacco al tempo, salvo poi doversi accontentare della seconda posizione, tuttavia sembra già far paura. Il campione in carica della Moto3 infatti si è mostrato competitivo da subito, finendo anche davanti al compagno di squadra, Augusto Fernandez. Inizia con il piede giusto il 2022 del team Ajo, che al termine del Day 2 piazza i suoi piloti in seconda e terza posizione.

Joe Roberts e Marcel Schrotter concludono il Day 2 alle spalle di Jake Dixon, quarto come detto, e occupano la quinta e sesta posizione rispettivamente. Anche loro due confermano la top 10 dopo le buone prestazioni del primo giorno e migliorano il proprio crono. Fermin Aldeguer è il primo dei piloti non-Kalex e si ferma in settima posizione con la Boscoscuro del team MB Conveyors Speed Up. Ottavo è Ai Ogura, mentre Cameron Beaubier e Albert Arenas chiudono la top 10 in nona e decima posizione rispettivamente.

Quello della Moto2 è un test avaro di italiani nelle posizioni di vertice: sia nella prima sia nella seconda giornata, il primo dei piloti tricolore è infatti 11esimo. Se ieri il “portabandiera” era Celestino Vietti, oggi è Tony Arbolino, mentre il pilota Mooney VR46 è 16esimo. Tra i due si inserisce Lorenzo Dalla Porta, 13esimo, mentre bisogna scorrere fino alla 22esima posizione per trovare Simone Corsi, che precede Romano Fenati, 23esimo. Faticano anche Alessandro Zaccone e Niccolò Antonelli, 25esimo e 27esimo rispettivamente.

Moto3: Leopard domina, Suzuki fa la voce grossa in entrambi i giorni

Sembrava non essere partito nel migliore dei modi il test per il team Leopard, o almeno per una parte del box. Dennis Foggia infatti non è sceso in pista nella giornata di ieri per colpa di una gastroenterite, ma oggi si è rifatto con gli interessi. Il pilota romano è stato in testa fino alla bandiera a scacchi, quando Tatsuki Suzuki gli ha strappato il miglior crono ritoccandolo di soli 19 millesimi. Con l’1’47”390 del Day 2, il giapponese è il dominatore dei test di Portimao, avendo chiuso al comando anche la prima giornata. Foggia ha firmato il secondo crono al termine del Day 2, completando così una due giorni più che soddisfacente per il team Leopard.

Se l’Italia non è troppo presente al vertice in Moto2, lo stesso non si può dire in Moto3, che vede tre italiani in top 10. Nella scia di Foggia c’è infatti Andrea Migno, terzo a poco più di un decimo al termine del secondo e ultimo giorno. Inizia con il piede giusto anche Alberto Surra, che si porta in settima posizione, a poco meno di otto decimi dal leader di giornata.

Carlos Tatay è autore di una grande rimonta nella classifica dei tempi nelle fasi finali della giornata e balza in quarta posizione, a 344 millesimi dalla vetta. Lo spagnolo precede John McPhee, quinto davanti a Sergio Garcia, sesto. Chiude in ottava posizione David Munoz, mentre Ayumu Sasaki e Ryusei Yamanaka completano la top 10 in nona e decima posizione rispettivamente.

Per trovare gli altri italiani bisogna scorrere fino alla 15esima posizione, dove c’è Stefano Nepa. Segue Riccardo Rossi, 17esimo. Matteo Bertelle ed Elia Bartolini sono 22esimo e 24esimo nei loro test di debutto in Moto3. I due precedono Ana Carrasco, che torna nel mondiale dei prototipi quest’anno ed è l’unica donna in pista: la campionessa Supersport300 del 2018 è 25esima. Si ferma Deniz Oncu, caduto durante la giornata e fermo per un dolore al piede sinistro.