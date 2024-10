Moto2 e Moto3 cambiano il loro format nel 2025: ecco come

Nel 2025, Moto2 e Moto3 seguiranno l'esempio della MotoGP. L'anno scorso, la classe regina ha introdotto una modifica al suo format a metà stagione, che ha influito sulle sessioni di prove libere. In seguito alle critiche mosse dai team e dai piloti della MotoGP, gli organizzatori hanno deciso che la prima sessione di prove libere non avrebbe contato per la lotta per un posto diretto nella Q2.

Questo ha posto l'accento sulla seconda sessione di prove del fine settimana, l'unica possibilità che i piloti della MotoGP hanno ora di lottare per il posto in Q2. A partire dal prossimo anno, questo formato si applicherà anche alla Moto2 e alla Moto3.

"Dopo il successo del nuovo format nella classe MotoGP, che bilancia la lotta per la Q2 con il tempo in pista per i team e i piloti per lavorare sulla messa a punto, la struttura delle sessioni di Moto2 e Moto3 cambierà per creare coerenza in tutte le classi".

"Di conseguenza, le categorie Moto2 e Moto3 avranno due sessioni di prove libere che non conteranno per la partecipazione alla Q2 ed una sessione di prove il venerdì pomeriggio che determinerà chi passerà direttamente alla Q2", ha dichiarato la Grand Prix Commission.

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Oltre al cambiamento di format, la Grand Prix Commission ha anche apportato una modifica alle regole relative alle gare in cui la pioggia inizia a cadere sulla griglia di partenza. Ancora una volta, la MotoGP vuole unificare tutte le categorie e questo significa che dal 2025 in poi, anche in Moto2 e Moto3, le moto saranno riportate nella pitlane per le regolazioni, se necessario, durante le procedure pre-gara.

Dal 2025, inoltre, cambieranno anche alcune cose dal punto di vista tecnico. In Moto3, il prezzo massimo di telaio e motore "aumenterà leggermente per bilanciare meglio l'aumento dei costi attualmente a carico dei soli costruttori".

Inoltre, in seguito all'approvazione di una precedente richiesta da parte di un costruttore di aggiornare il proprio motore Moto3, il blocco di tutte le parti prestazionali (motore e telaio) nella classe Moto3 è stato esteso fino alla fine del 2026. Infine, i costruttori della Moto2 avranno a disposizione più giorni di test privati a partire dal 2025. Quest'ultimo si applica solo ai costruttori con concessioni: da sette a nove giorni di test.