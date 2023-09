Moto2 | Celestino Vietti entra a far parte della KTM GP Academy

Celestino Vietti ha deciso di dare una svolta alla sua carriera. Questa mattina è stato annunciato infatti il suo ingresso nella KTM GP Academy, che stando al comunicato della Casa austriaca sembra sancire anche la sua uscita dalla VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, della quale il piemontese ha fatto parte fin dai suoi primi passi nel Mondiale.

Il 21enne, attualmente impegnato con la Fantic, il prossimo anno passerà a difendere i colori della Red Bull KTM Ajo per quella che sarà la sua quarta stagione in Moto2. Nel 2022, con la Mooney VR46, si è messo in evidenza con un inizio di stagione particolarmente brillante, con tre vittorie nelle prime nove gare, ma la seconda parte di stagione era stata piuttosto travagliata e alla fine ha chiuso il Mondiale solo al settimo posto.

In questa stagione ha avuto bisogno di un po' di assestamento con il nuovo assetto della squadra, passata appunto al marchio Fantic, ma dopo la pausa estiva ha fatto un step importante, come certificato dalla vittoria al Red Bull Ring e dal secondo posto di Misano.

Celestino Vietti Photo by: KTM Images

Ora approderà in una squadra che ha già permesso a tanti piloti di fare il salto di MotoGP (Brad Binder, Miguel Oliveira, Jorge Martin ed il prossimo sarà Pedro Acosta per citarne solo alcuni) e alla fine questo è l'obiettivo più a lungo termine anche di Celestino, che nella struttura di Aki Ajo dividerà il box con Deniz Oncu, che farà il salto dalla Moto3.

"Sono super eccitato. È una grande opportunità per me, quindi sono molto felice della notizia. Devo ringraziare KTM e Aki Ajo per aver creduto in me. Ringrazio anche la VR46 Riders Academy Management, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile", ha detto Vietti.

"Abbiamo ancora molta strada da fare prima della fine di questa stagione, quindi devo finirla nel modo migliore con la mia attuale squadra. Mi hanno aiutato a raggiungere molti risultati importanti quest'anno. Questo mi permetterà di avere la fiducia necessaria per iniziare bene la nuova stagione. Grazie mille ed arrivederci al 2024", ha aggiunto.