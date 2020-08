Moto2, Brno, Libere 1: svetta Lowes, Manzi ottimo sesto

Il weekend di Brno della Moto2 si è aperto nel segno di Sam Lowes: il pilota della Marc VDS è stato il più veloce nel turno inaugurale di prove libere, nel quale ha spinto la sua Kalex fino ad un crono di 2'02"480 con cui ha distanziato di ben 336 millesimi il diretto inseguitore Joe Roberts.

Dopo due weekend da dimenticare a Jerez, in Repubblica Ceca il pilota statunitense quindi si è riproposto sui livelli del Qatar, quindi tra i protagonisti della classe di mezzo. In terza posizione poi si è attestato il leader iridato Tetsuta Nagashima, staccato di 409 millesimi con la Kalex con i colori KTM.

Finalmente tra i protagonisti di torna a vedere anche Augusto Fernandez, indicato come uno dei favoriti per la corsa al titolo, ma in grande difficoltà nelle prime uscite stagionali con la Kalex della Marc VDS. A completare la top 5 poi c'è il tedesco Marcel Schrotter, pure lui su una Kalex con i colori della Intact GP.

Il migliore degli italiani è una sorpresa, perché in sesta posizione c'è la MV Agusta di Stefano Manzi, che per buona parte del turno ha anche comandato la classifica, prima di chiudere con un ritardo di oltre sette decimi.

Manzi è solo il primo di un gruppetto di ben sei piloti italiani: a seguire nell'ordine ci sono il vincitore di Jerez Enea Bastianini, Lorenzo Baldassarri, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini, che quindi al momento avrebbero tutti accesso diretto alla Q2.

Discorso che vale anche per Niccolò Bulega, che al momento occupa la 13esima posizione con la Kalex del Gresini Racing, alle spalle del figlio d'arte Remy Gardner e davanti a Jorge Martin, che chiude il quadro della Q2 provvisoria.

Per il momento, dunque, tra i nostri non figura nelle prime 14 posizioni Simone Corsi, che con la seconda MV occupa la 18esima posizione. Indietro anche il campione dle mondo della Moto3, Lorenzo Dalla Porta, 28esimo con la Kalex dell'Italtrans Racing Team.

Tra i deludenti però ci sono anche piloti come Thomas Luthi, Jorge Navarro ed Aron Canet, quest'ultimo però vittima di un problema tecnico, che occupano le posizioni tra la 18esima e la 20esima. Da segnalare, infine, la doppia caduta di Kasma Daniel, che però in entrambi i casi si è rialzato senza particolari conseguenze.

