Moto2 | Boscoscuro: “Fenati appiedato perché gli mancava velocità”

Carica lettore audio

Ieri pomeriggio, il team SpeedUP ha annunciato la chiusura anticipata del contratto con Romano Fenati con effetto immediato. Il pilota di Ascoli Piceno infatti non sarà ai nastri di partenza a Le Mans, in programma il prossimo fine settimana. “La chiusura dei rapporti con Romano è dovuta a una questione sportiva, il suo comportamento durante il tempo in cui è stato con noi è stato impeccabile”, ha spiegato a Motorsport.com Luca Boscoscuro questo giovedì al Montmeló.

Il capo di SpeedUp ha confermato anche che Alonso Lopez debutterà a Le Mans al suo posto. “La decisione è stata presa dopo la gara di Jerez, lì Romano ha girato con gli stessi tempi dei test pre-stagionali, non ha fatto passi in avanti da allora. Abbiamo parlato tranquillamente e siamo arrivati alla conclusione che la cosa migliore era fermarsi”, ha affermato Boscoscuro.

La fama di ragazzo problematico che si porta dietro Fenati però non ha nulla a che vedere con la chiusura del contratto, come assicurato dal capo del team: “Si è comportato in maniera molto professionale, questo non ha rappresentato alcun problema. Si è trattato di una questione di velocità”.

Alonso Lopez è salito in moto questo giovedì al Circuit de Barcelona, dove si svolgono due giornate di test privati di Moto3 e Moto2. “Alonso, che viene da quattro mesi a casa, è andato più veloce dall’inizio, è al livello di Fermin Aldeguer. Sarà a Le Mans e fra due o tre gare vedremo dove saremo. Non mi interessa da dove viene, ma dove arriva”, ha concluso Boscoscuro.