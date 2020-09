Moto2, Barcellona, Libere 3: svetta Lowes, Marini terzo

Sam Lowes è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di Moto2, un turno veramente costellato di cadute, avvenute quasi tutte alla curva 2 e che hanno avuto per protagonisti diversi big.

Ma partiamo dalla classifica, che vede davanti a tutti il britannico della Marc VDS, che con la sua Kalex ha girato in 1'43"523, staccando di 229 millesimi la rivelazione della mattinata, ovvero lo spagnolo Marcos Ramirez, molto competitivo con la Kalex dell'American Racing proprio sulla pista dove lo scorso anno aveva colto il suo primo successo in Moto3.

A seguire c'è un bel tandem di italiani, con il leader iridato Luca Marini che con la Kalex dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto la Speed Up di un Fabio Di Giannantonio che nelle ultime uscite sembra aver fatto un passo avanti deciso dopo un avvio di stagione decisamente da dimenticare.

Quinto tempo per il rientrante Jorge Martin, che si è riproposto subito competitivo dopo essere stato costretto a saltare le due gare di Misano a causa della positività al COVID-19, che però non sembra averlo debilitato particolarmente.

Sesto tempo per il tedesco Marcel Schrtotter, che ha preceduto Marco Bezzecchi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è uno dei tanti caduti alla curva 2, ma ha centrato comunque la Q2. Discorso che vale anche per Enea Bastianini, 11esimo, e per Tetsuta Nagashima, entrato per un filo con il 14esimo tempo.

Non ce l'hanno fatta invece Aron Canet e Stefano Manzi, 20esimo e 25esimo dopo essere capitolati nello stesso punto. Tornando a scorrere l'elenco dei qualificati invece, invece nella top 10 c'è spazio anche per Remy Gardner, Xavi Vierge ed Augusto Fernandez, con il figlio d'arte che dovrà anche scontare una penalità di 6 posizioni in griglia per essere caduto in FP2 dove c'era una bandiera gialla esposta.

Gli ultimi ad essersi qualificati per la Q2 sono Edgar Pons e Thomas Luthi, nonostante lo svizzero sia scivolato alla curva 5 verso la metà del turno. Questo vuol dire che sono tanti gli italiani che dovranno passare dalla Q1, a partire da Simone Corsi che è 19esimo. Out dalla Q2 anche Lorenzo Dalla Porta ed un Lorenzo Baldassarri in grande difficoltà, che sono rispettivamente in 24esima ed in 29esima posizione.