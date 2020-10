Moto2, Aragon: disastro Sky, vince Lowes. Bastianini leader!

Il Gran Premio di Aragon sconvolge in maniera rocambolesca la classifica Mondiale Piloti di Moto2. Sam Lowes ha portato a casa il secondo successo consecutivo nella classe di mezzo del Motomondiale, rilanciandosi in maniera prepotente per la vittoria del titolo.

Il pilota britannico del team Marc VDS è stato autore di una gara veloce e regolare, sempre passata nelle posizioni di vertice. Eppure a pesare sul risultato finale è stata un'autentica debacle per i colori azzurri, mitigata in parte dal secondo posto finale del nuovo leader del Mondiale: Enea Bastianini.

Luca Marini aveva iniziato la gara da leader, ma dopo pochi giri ha commesso un errore ed è finito a terra senza avere la possibilità di provare a rientrare in gara. A 11 giri dal termine, mentre Fabio Di Giannantonio era ormai lanciato verso il successo, ha perso l'anteriore della sua Speed Up in Curva 2 ed è scivolato.

Questo ha permesso a Marco Bezzecchi e Sam Lowes di duellare per la vittoria senza altri pretendenti. A tre giri dal termine, poi, ecco il penultimo momento chiave della gara: Bezzecchi, sempre in Curva 2, ha perso l'anteriore della sua Kalex ed è finito fuori, lasciando di fatto la vittoria nelle mani di un incredulo Lowes.

Il britannico non ha dovuto fare altro che portare la gara a termine per vincere e rilanciarsi prepotentemente nella lotta al titolo. Dietro di lui, però, si è acceso un duello strepitoso tra due piloti di alto livello: Enea Bastianini e Jorge Martin. I due si sono dati battaglia curva dopo curva per riuscire ad artigliare la seconda posizione e grazie a un grande sorpasso, il pilota del team ItalTrans è riuscito nel suo intento.

Bastianini ha così portato a compimento una rimonta straordinaria, che lo ha visto passare dal 12esimo posto iniziale al secondo finale. Cosa ancora più importante, grazie a questo risultato e ai ritiri di Marini e Bezzecchi, Enea è diventato il nuovo leader del Mondiale Piloti di Moto2.

Quarto posto, anche se molto staccato dai primi, per Jake Dixon, capace di fare una buona gara in solitaria dopo ver staccato Remy Gardner, Marcos Ramirez ed Hector Garzo, rimasti a contatto per tutta la gara e in lizza per il quarto posto, finito nelle mani di Gardner.

Joe Roberts non è andato oltre l'ottavo posto, precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima e il secondo italiano al traguardo, Simone Corsi in sella alla prima MV Agusta. Per ciò che riguarda gli altri azzurri, Stefano Manzi ha chiuso al 14esimo posto, mentre Lorenzo Dalla Porta al 17esimo appena davanti a Nicolò Bulega. Solo 20esimo Lorenzo Baldassarri.

Da segnalare, infine, la caduta pericolosa che ha avuto come protagonista Jorge Navarro. Il pilota della Speed Up è scivolato dopo Curva 1, a gruppo compatto dopo il via, e miracolosamente è riuscito a uscirne illeso, senza essere urtato da altre moto che gli sono passate a pochi centimetri.

Al termine del GP di Aragon troviamo dunque Enea Bastianini nuovo leader del Mondiale con 155 punti, 2 di vantaggio nei confronti di Sam Lowes e 5 su Luca Marini. 25 lunghezze, invece, il distacco di Marco Bezzecchi.