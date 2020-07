Moto2, Andalusia, Qualifiche: pole di forza per Bezzecchi

E’ Marco Bezzecchi l’uomo del sabato di Jerez. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha infatti colto una grande pole position sul circuito spagnolo riuscendo a fermare il cronometro sul tempo di 1’41’’728 confermando l’ottimo lavoro svolto sin dal venerdì quando aveva ottenuto il miglior riferimento al termine delle FP1.

Come già visto ieri, anche oggi i due piloti dello Sky Racing Team VR46 sono scesi in pista nello stesso momento per sfruttare la scia reciprocamente, ma questa strategia ha funzionato solamente per Bezzecchi mentre Marini non è riuscito ad essere incisivo nel settore conclusivo pagando 154 millesimi al proprio compagno di squadra ed ottenendo così il quinto riferimento.

Bezzecchi, però, ha dovuto attendere con ansia prima di poter festeggiare questa pole perché Sam Lowes prima e Jorge Navarro poi sono stati davvero insidiosi.

Anche in questo caso quanto fatto da Marco nel settore conclusivo ha fatto la differenza ed i due si sono dovuti accontentare del secondo e del quarto tempo con un ritardo rispettivamente di 37 e 132 millesimi.

Ad aver compiuto una grande impresa è stato Enea Bastianini. Dopo aver ottenuto il miglior tempo in Q1, il pilota dell’Italtrans Racing Team si è mostrato immediatamente incisivo e già nel primo tentativo aveva ottenuto dei parziali record poi vanificati da un lungo di Nagashima all’ultima curva.

Enea, però, non si è perso d’animo e subito dopo è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 1’41’’845 conquistando così il diritto di partire dalla prima fila domani.

Detto di Navarro e Marini, che scatteranno rispettivamente dalla quarta e quinta casella, la seconda fila si chiude con un Jorge Martin solido ma costretto al sesto tempo per soli 75 millesimi di ritardo dal pilota dello Sky Racing Team VR46.

Aron Canet è stato il primo pilota a non scendere sotto il muro del minuto e quarantadue secondi ed ha chiuso con il settimo crono davanti ad un Nicolò Bulega apparso davvero in palla ed oggi ottavo con il tempo di 1’42’’087, mentre Luthi e Schrotter (autore anche di un lungo) hanno completato la top 10.

Fabio Di Giannantonio ha rischiato di chiudere tra i primi dieci ma si è dovuto accontentare dell’undicesimo tempo per soli 6 millesimi di ritardo dal tedesco, mentre Tetsuda Nagashima ha senza dubbio accusato la brutta botta di questa mattina e non è riuscito a fare meglio del quindicesimo tempo davanti a Lorenzo Baldassarri.