Moto2: è grande Italia con Bastianini, Marini e Bezzecchi

Una prova di forza impressionante, non si può descrivere in altro modo il primo successo in Moto2 firmato Enea Bastianini sul tracciato di Jerez.

Il pilota del team Italtrans è riuscito a raddrizzare un weekend iniziato in maniera complicata che l’ha visto riscattarsi sin dal sabato quando, dopo aver ottenuto il miglior tempo in Q1, è stato in grado di artigliare il terzo tempo in qualifica nel Q2.

Bastianini ha poggiato le fondamenta della sua prima vittoria di classe sin dalla partenza quando ha approfittato del pessimo avvio di Lowes dalla seconda casella per portarsi immediatamente alle spalle di Bezzecchi ed attaccarlo senza scrupoli un giro dopo.

Nella prima parte di gara Bastianini ha sentito il fiato sul collo di un Luca Marini autore di una partenza a razzo che l’ha visto subito risalire dalla quinta alla terza posizione. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha impiegato pochi giri per avere la meglio su Bezzecchi ed una volta artigliata la seconda piazza si è messo a caccia di Bastianini.

Il portacolori del team Italtrans sembrava aver chiesto troppo alle gomme nei primi giri e Marini era riuscito a ridurre il gap giro dopo giro, ma nella seconda metà di corsa il pilota dello Sky Racing Team VR46 non è stato in grado di mantenere il ritmo di Enea che ha così potuto tagliare il traguardo in prima posizione e scoppiare in un pianto liberatorio una volta finita la gara.

Marini, dopo il successo di 7 giorni fa, ha colto un piazzamento importante in ottica campionato che lo rilancia in classifica complice anche l’undicesimo posto di un Nagashima ancora stordito dalla caduta di ieri con tanto di violenta capocciata al suolo.

Il podio si è tinto interamente di tricolore grazie alla terza posizione conquistata da Marco Bezzecchi. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non è stato in grado di tenere il passo dei primi due e nella prima frazione ha dovuto resistere alla pressione di un Sam Lowes che sembrava decisamente minaccioso.

Bezzecchi, però, è stato bravissimo nella gestione gomme e man mano che si avvicinava la fine della corsa è riuscito ad aumentare il divario dall’inglese sino a precederlo sul traguardo di mezzo secondo.

Lowes deve recriminare per una partenza decisamente disastrosa, ma oggi difficilmente sarebbe riuscito a fare meglio del quarto posto visto il grande passo tenuto dai tre italiani giunti davanti a lui.

Aron Canet è stato l’unico pilota Speed Up arrivato in top ten dopo la disastrosa, ed inaspettata, caduta di Jorge Navarro ed ha preceduto Jorge Martin ed un Thomas Luthi piuttosto anonimo.

Decisamente accesa la lotta per le ultime tre posizioni in top ten. A chiudere in ottava piazza è stato Xavi Vierge bravo ad emergere nell’acceso duello finale con Schrotter, mentre il tedesco è stato beffato proprio allo scadere anche da Stefano Manzi che lo ha preceduto per appena 63 millesimi.

Nagashima, dopo aver ottenuto il quindicesimo tempo in qualifica, ha chiuso in decima posizione al termine di un accesissimo duello con Nicolò Bulega e grazie ai punti artigliati è riuscito a mantenere la prima posizione in campionato con appena due lunghezze di margine su Bastianini e 5 su Marini.

L’ultimo pilota italiano a tagliare il traguardo è stato Fabio Di Giannantonio, mentre Dalla Porta, Corsi e Baldassarri sono stati costretti al ritiro.

