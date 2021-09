Moto2: Acosta e Fernandez i piloti di KTM Ajo per il 2022

Il team Red Bull KTM Ajo di Moto2 ha annunciato nella tarda mattinata di oggi la propria line up piloti per la stagione 2022. Si tratterà di uno schieramento a dir poco promettente grazie all'arrivo dell'attuale leader del Mondiale di Moto3, Pedro Acosta, e Augusto Fernandez.

I nuovi piloti del team KTM Ajo prenderanno il posto di Remy Gardner e Raul Fernandez. Acosta, 17enne e attualmente campione della Rookies Cup 2020 - in attesa di vincere il titolo di Moto3 2021 - ha vinto sino a ora 5 gare della classe più piccola del Motomondiale.

"Salire in Moto2 era il mio obiettivo, perché penso sia un passo necessario da fare. C'è sempre tanto da imparare. L'ho potuto capire in Moto3, ma per migliorare ulteriormente dal punto di vista tecnico credo sia un passaggio doveroso da fare".

"E' un grande vantaggio rimanere con il team Red Bull KTM Ajo, perché alle spalle abbiamo già un anno di lavoro assieme, pur correndo in una classe differente. E' sempre importante avere un buon feeling con le persone che ti stanno accanto. Il team mi ha aiutato molto nel mio primo anno nel Motomondiale".

Per quanto riguarda Augusto Fernandez, 23 anni, correrà per cercare di diventare uno dei candidati al titolo iridato della prossima stagione. Un po' com'è riuscito a fare Gardner nel corso di questa stagione.

"Sono contento e soddisfatto di diventare pilota del team Red Bull KTM Ajo. Il team è stato il riferimento della categoria per diversi anni, vincendo gare e aiutando i piloti a lottare per i titoli. Credo che grazie a quell'esperienza potrò avere un supporto importante. Non vedo l'ora di lavorare con il team".