Misano: MV Agusta, livrea speciale con i colori della Polizia

Il Gran Premio di San Marino rappresenta sempre un’occasione speciale per le squadre ed i piloti italiani, che scendono in pista con livree speciali celebrative. È il caso di MV Agusta, che in occasione dei due appuntamenti che si tengono sul Marco Simoncelli World Circuit sfoggerà una livrea particolare, creata grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato.

L’idea nasce per promuovere la sensibilizzazione dei giovani al rispetto delle regole sulla strada, prevenendo così gli incidenti. La campagna di sicurezza stradale è promossa dal Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, di cui Simone Corsi, portacolori MV Agusta, è uno dei rappresentanti nel Settore Motociclistico. Il pilota romano scenderà in pista con i colori della Polizia di Stato in occasione sia del Gran Premio di San Marino sia di quello dell’Emilia Romagna, in programma il prossimo weekend sempre sul tracciato di Misano.

Giovanni Cuzari, CEO e proprietario di MV Agusta Forward Racing, esprime la propria soddisfazione per questo progetto etico: “Sono felice di annunciare che in questo e nel prossimo week-end di gara scenderemo in pista con i colori della Polizia di Stato. Questo importante progetto ha come intento quello di parlare di etica utilizzando il nostro canale sportivo che coinvolge ogni fascia d'età. I due messaggi principali che vogliamo far passare sono il “Never Drink & Drive”, quindi bere consapevolmente, e il guidare in sicurezza: correre è un’emozione meravigliosa ma lo si deve fare solo in pista ed in sicurezza. Il nostro pilota Simone Corsi, oltre ad essere un grande campione e futuro papà, è anche un atleta Fiamme Oro ed insieme a lui ed alla polizia di stato siamo contenti di poter contribuire alla divulgazione di questi due importanti messaggi. Ci tengo a ringraziare Paolo Blora delle Fiamme Oro, che ci ha sostenuti nella creazione di questo progetto, il Ministero degli Interni e tutti coloro che si occupano della sicurezza in Italia e nel mondo”.

Gli fa eco Paolo Blora, DS del Gruppo Sportivo Motociclismo Velocità Fiamme Oro: “Da sempre la Polizia di Stato, insieme al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, è impegnata nella sensibilizzazione dei cittadini per quanto concerne la guida responsabile ed in particolare i temi legati alla velocità su strada ed il “Never Drink & Drive”. L’intento è quello di riuscire a raggiungere quante più persone possibili con questo messaggio, in particolar modo i giovani. Sono quindi felice della collaborazione che si è creata tra noi, in quanto Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, ed MV Agusta Forward Racing e credo che insieme potremo sicuramente dare ancora più voce al tema della sicurezza. Anche per questo motivo siamo tutti entusiasti di poter vedere il nostro atleta Fiamme Oro Simone Corsi in pista, questo ed il prossimo week-end di gara, come portabandiera dei colori della Polizia. Infine ci tengo ad aggiungere che questo progetto vuole anche essere un omaggio a tutti i miei colleghi che fanno un lavoro non facile a tutela di tutti i cittadini”.