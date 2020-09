Martin negativo al COVID, sarà a Barcellona

Jorge Martin è risultato positivo al test del Covid-19 la settimana prima del Gran Premio di San Marino, perciò non ha potuto accedere al paddock della MotoGP. Una settimana dopo, il pilota spagnolo era ancora positivo e ha saltato la seconda gara di Misano. In questo modo ha perso gran parte delle opzioni che gli permettessero di lottare per il titolo in Moto2.

Oggi, con un breve messaggio in cui figurano solo tre emoticon, Martin ha annunciato ai suoi followers che finalmente il risultato del test era negativo e che questo fine settimana sarà a Barcellona per disputare il Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo è stato assente per il Coronavirus quando era terzo nel mondiale, a pari punti con Enea Bastianini ed entrambi ad otto lunghezze dal leader Luca Marini. Martin tornerà questo weekend ritrovandosi in quinta posizione, a 46 punti dal pilota dello Sky Racing Team VR46 ed a 41 dal portacolori Italtrans, vincitore del Gran Premio dell'Emilia Romagna disputato domenica scorsa.

Il pilota di Madrid ha ancora sette gare davanti a sé per provare a ridurre il distacco in classifica, se vuole diventare campione del mondo Moto2 prima di passare in MotoGP nel 2021 con Pramac.