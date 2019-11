Marcon sostituisce Raffin a Valencia nel team NTS

In occasione dell’ultima gara della stagione Moto2 a Valencia, Tommaso Marcon scenderà in pista. Il giovane italiano sarà in forza al team NTS per sostituire Jesko Raffin, pilota titolare impegnato nella Coppa del Mondo MotoE. Il 19enne torna nel mondiale per il secondo anno consecutivo dopo aver corso già nel 2018 come wild card.

Marcon conosce già la pista di Cheste, avendo già disputato il Gran Premio di Valencia dello scorso anno. Si presenta dunque una nuova opportunità per il pilota che corre nel CEV Moto2 con Spped Up. Proprio ieri ha disputato l’ultimo appuntamento della stagione, perdendo il podio per una penalità.

Il rookie dell’anno 2018 nel CEV correrà questo fine settimana con il numero 70 e proverà a lottare per le posizioni di testa, come già avvenuto lo scorso anno, quando ha combattuto per il podio.

Jarno Janssen, team manager NTS, afferma: “Siamo felici di dare un’opportunità ai giovani piloti. Inoltre, è importante per noi raccogliere più informazioni possibili da differenti piloti. Abbiamo avuto diversi piloti nel team NTS quest’anno e siamo curiosi di vedere quali informazioni ci fornirà un giovane pilota con una prospettiva fresca. La prossima settimana, il mercoledì ed il giovedì dopo il gran premio, Bo Bendsneyder e Jesko Raffin proveranno il prototipo del 2020 per la prima volta a Jerez”.