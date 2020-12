Mandalika Racing Team Indonesia ed il team SAG insieme nel 2021

Il SAG Team e Madalika Racing Team Indonesia (MRTI) hanno annunciato oggi l’unione che li porterà a collaborare a partire dalla prossima stagione. La partnership arriva dopo l’annuncio del ritiro dal mondiale Moto2 di ONEXOX TKKR. Questa decisione ha permesso così al MRTI di schierarsi nella classe di mezzo dal 2021.

Il team si chiamerà così Pertamina Mandalika SAG Team e sostituirà quello che fino al 2020 è stato il team ONEXOX. La line-up della stagione che si è da poco conclusa contava su Remy Gardner e Kasma Daniel, che hanno portato la squadra a chiude in sesta posizione nella classifica generale, a 160 punti. Nel 2021 invece porterà in pista Thomas Luthi, mentre la presenza di Kasma Daniel dovrà essere confermata. Il pilota indonesiano ha un contratto valido fino alla fine del prossimo anno, ma verrà ufficializzato il nome a breve.

Edu Perales, Team Principal SAG, afferma: “Siamo molto entusiasti di questo nuovo progetto di collaborazione con il Pertamina e il Mandalika Racing Team per la prossima stagione. Si tratta di un progetto sportivo molto ambizioso in cui ci siamo impegnati e speriamo di continuare ad andare avanti e a lottare per il Campionato del Mondo Moto2. Colgo l'occasione per ringraziare ONEXOX, TKKR e soprattutto Bobie per il supporto che abbiamo ricevuto da loro nelle ultime due stagioni. Auguriamo loro molti anni di grande successo”.

Gli fa eco Rapsel Ali, Presidente Mandalika: “Sono molto felice perché oggi è il giorno in cui l'Indonesia sta facendo la storia: Il Mandalika Racing Team diventa la prima squadra indonesiana nel Campionato del Mondo Moto2. Ho tutta la mia fiducia nel team SAG per realizzare il nostro sogno di diventare Campioni del Mondo Moto2”.