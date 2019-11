Lowes punito per il contatto con Raffin: partirà ultimo

Sam Lowes ha rovinato il suo weekend del Gran Premio d'Australia proprio alla conclusione della seconda sessione di prove libere della classe Moto2.

Il pilota del Gresini Racing sarà infatti costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento, perché si è reso protagonista di una manovra che è stata considerata irresponsabile dai commissari sportivi, contravvenendo così all'articolo 1.21.2 del regolamento FIM.

All'uscita dell'ultima curva, Lowes ha trovato sulla sua strada la NTS di Jesko Raffin, ma ha reagito in maniera rabbiosa, rifilando deliberatamente una carenata al pilota svizzero nel bel mezzo del rettilineo di partenza, quindi ad una velocità di circa 240 km/h.

Una manovra che non poteva passare inosservata, perché Raffin è rimasto in piedi davvero per miracolo e la cosa avrebbe potuto innescare un incidente molto pericoloso.