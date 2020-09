Lo Sky Racing Team VR46 collabora con FASSI R.I.D.E.

Fassi lancia R.I.D.E., un’iniziativa a supporto dei più giovani, attraverso sport e istruzione, settori chiave della crescita. A bordo del progetto anche Sky Racing Team VR46, team per il quale corrono alcuni dei più talentuosi membri dell’Academy di Valentino Rossi, e il giovane talento italiano Francesco “Pecco” Bagnaia. Ragazzi che hanno seguito la loro passione, e con impegno, dedizione hanno coltivato il loro talento per realizzare i propri sogni.

Fassi è vicina al territorio di Bergamo e della Val Seriana, duramente colpito dalla recente crisi, e supporta i giovani negli ambiti che più sono stati danneggiati da questo periodo, quelli dell’istruzione e dello sport.

Una serie di iniziative si svilupperà da settembre 2020 coinvolgendo il sistema scolastico e le associazioni sportive dilettantistiche locali, per stimolare i più giovani e per tornare a guardare al futuro con fiducia. Una progettualità dedicata agli studenti post-diploma è in corso con l’Università di Bergamo, con focus specifico sull’innovazione.

“Fassi è un’azienda nata e cresciuta nel bergamasco e nella Val Seriana, e si è nutrita dei valori di questi luoghi, come la dedizione, ‘impegno e la voglia di affrontare le difficoltà a testa alta. Ora siamo felici di poter agire per far tornare i nostri giovani a progettare il proprio futuro.” ha dichiarato il presidente Giovanni Fassi.

“Siamo felici del nostro coinvolgimento come Team in questa iniziativa. Supportare i giovani e aiutarli nella loro formazione è un obiettivo comune tra la realtà dello Sky Racing Team VR46 e Fassi. Lavorare a stretto contatto con questi ragazzi, vederli maturare, non solo sportivamente, e riuscire con passione e impegno a mettere a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per affrontare un percorso di crescita è sempre stato per noi motivo di grande orgoglio” ha aggiunto Alessio Salucci, Responsabile VR46 Academy e progetto Sky Racing Team VR46.