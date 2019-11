La VR46 Riders Academy cerca talenti... Anche all'estero?

Il numero degli "allievi" della VR46 Riders Academy nel 2020 passerà dagli 11 attuali a solamente otto, perché tra le giovani promesse italiane non sono stati trovati dei talenti in grado di rimpiazzare i piloti uscenti.

Dopo le annunciate uscite di Lorenzo Baldassarri, Nicolò Bulega e Dennis Foggia, non ci saranno nuovi ingressi nel 2020 le formazioni dello Sky Racing Team VR46 saranno composte da Luca Marini e Marco Bezzecchi in Moto2, e da Celestino Vietti ed Andrea Migno in Moto3. Accanto a loro, nell'Academy poi sono rimasti Niccolò Antonelli, Stefano Manzi, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia.

Marco Bezzecchi, Pablo Nieto, Andrea Migno, SKY RACING TEAM VR46 Photo by: SKY Racing Team VR46

Al momento poi non ci sono piani per iscrivere una squadra ai campionati nazionali, proprio a causa della mancanza di figure emergenti.

"Non è così facile trovare piloti veloci dall’Academy per i team del Mondiale. Al momento abbiamo solo italiani. Ma non sai mai cosa succederà in futuro. Per il momento, supportiamo solo gli italiani con il progetto Academy" ha detto Pablo Nieto a Speedweek.com.

Nei sei anni in cui lo Sky Racing Team VR46 ha corso in Moto3 e Moto2, il team di Valentino Rossi ha conquistato un Mondiale, quello di Pecco Bagnaia nel 2018.